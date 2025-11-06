закрыть
Украинская авиация отработала по россиянам, вывесившим флаг в Волчанске

  • 6.11.2025, 20:17
  • 2,774
Украинская авиация отработала по россиянам, вывесившим флаг в Волчанске

ВСУ показали нелепую операцию РФ.

Оккупанты установили российский флаг на одном из зданий в Волчанске и записали пропагандистское видео. Операция врага не осталась незамеченной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 57 отдельную мотопехотную бригаду имени кошевого атамана Костя Гордиенко в Facebook.

В бригаде обратили внимание, что видео с установкой российского флага в Волчанске вчера, 5 ноября, массово распространяли в соцсетях.

На самом же деле группа оккупантов ради пропагандистских кадров поднялась на одно из зданий Рубежанского жилого массива, помахала флагом и направилась в соседнее здание. Украинские воины заметили наглые действия россиян — по противнику сразу отработала авиация.

«Очередное доказательство, что российское командование не жалеет свой личный состав и бросает их на выполнение бессмысленных задач, цена которых — жизнь. Знаем, на смену этим любителям принять участие в съемках пропагандистских видео отправят новых. Но и они будут уничтожены в Волчанске», - обратили внимание в 57 отдельной мотопехотной бригаде.

