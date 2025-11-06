Арина Соболенко вышла в плей-офф Итогового турнира WTA 6.11.2025, 20:21

В заключительном матче группового этапа белоруска победила американку Коко Гауфф.

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко вышла в плей-офф Итогового турнира WTA.

Наша соотечественница в заключительном матче группового этапа обыграла Коко Гауфф (США, 3) — 7:6 (7:5), 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. За это время Соболенко три раза подала навылет и допустила одну двойную ошибку. Гауфф отметилась двумя эйсами и шестью двойными ошибками.

Таким образом, из группы Штеффи Граф в плей-офф турнира также пробилась Джессика Пегула. Кори Гауфф и Жасмин Паолини покидают соревнование.

Отметим, в первом раунде плей-офф Соболенко сразится с Амандой Анисимовой (США, 4).

