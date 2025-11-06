Арина Соболенко вышла в плей-офф Итогового турнира WTA
- 6.11.2025, 20:21
В заключительном матче группового этапа белоруска победила американку Коко Гауфф.
Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко вышла в плей-офф Итогового турнира WTA.
Наша соотечественница в заключительном матче группового этапа обыграла Коко Гауфф (США, 3) — 7:6 (7:5), 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 29 минут. За это время Соболенко три раза подала навылет и допустила одну двойную ошибку. Гауфф отметилась двумя эйсами и шестью двойными ошибками.
Таким образом, из группы Штеффи Граф в плей-офф турнира также пробилась Джессика Пегула. Кори Гауфф и Жасмин Паолини покидают соревнование.
Отметим, в первом раунде плей-офф Соболенко сразится с Амандой Анисимовой (США, 4).