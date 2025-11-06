закрыть
Трамп собирает лидеров стран СНГ в Вашингтоне, чтобы снизить влияние Путина

3
  • 6.11.2025, 20:27
  • 4,044
Трамп собирает лидеров стран СНГ в Вашингтоне, чтобы снизить влияние Путина

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан дистанцируются от РФ.

Президент США Дональд Трамп пригласил в Белый дом лидеров пяти стран Центральной Азии — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Как сообщает Reuters, Вашингтон стремится укрепить позиции в регионе, который десятилетиями находился под доминированием России и всё активнее сотрудничает с Китаем. Центральная Азия, где проживает около 84 миллионов человек, обладает значительными запасами урана, меди, золота, редкоземельных элементов и других стратегических ресурсов.

Встреча проходит на фоне растущей конкуренции за доступ к этим богатствам. Запад стремится диверсифицировать поставки критического сырья, сокращая зависимость от Москвы и Пекина. США, в частности, ищут новые партнёрства в области добычи и переработки стратегических минералов, энергетики и транспортных маршрутов, позволяющих обходить геополитических соперников.

Формат C5+1, созданный в 2015 году, объединяет США и пять государств Центральной Азии для развития сотрудничества в экономике, энергетике и безопасности. По словам директора Центра стратегических и международных исследований Грейслин Баскаран, администрация Трампа намерена продвигать не только межправительственные инициативы, но и коммерческие проекты, которые обеспечат США доступ к важнейшим ресурсам региона. «Вашингтон ищет точки опоры через стратегические проекты», — отметила она.

На прошлой неделе регион посетил заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау. Он побывал в Казахстане и Узбекистане — крупнейших экономиках Центральной Азии. В Астане Ландау встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым, чтобы обсудить развитие партнёрства в сферах энергетики, критических минералов, транспорта и логистики. В Ташкенте он провёл переговоры по вопросам экономики и безопасности, сообщила пресс-служба Госдепартамента. Казахстан остаётся крупнейшим производителем урана в мире — на его долю приходится почти 40% мировой добычи. Узбекистан входит в пятёрку лидеров отрасли. Вместе эти страны обеспечивают более половины глобального объёма урана — ключевого ресурса для атомной энергетики США. Россия, в свою очередь, поставляет около 20% американского импорта урана.

Администрация также участвует в переговорах о предоставлении американской компании Cove Capital доступа к одному из крупнейших в мире неразрабатываемых месторождений вольфрама, расположенных в Казахстане. Кроме того, компания подписала соглашение с Министерством горнодобывающей промышленности Узбекистана о проведении геологоразведочных работ на перспективных участках.

В 2025 году Uzbekistan Airways заключила крупнейший в своей истории контракт на закупку самолётов Boeing 787 Dreamliner на сумму свыше $8 млрд. Казахстан, в свою очередь, подписал железнодорожный контракт с американской корпорацией Wabtec на $4,2 млрд.

По мнению Кейт Маллинсон, партнёра лондонской консалтинговой компании PRISM Strategic Intelligence, возможности США и Европы в регионе остаются ограниченными. Хотя государства Центральной Азии стремятся сбалансировать влияние Китая, привлекая западные инвестиции, усиление присутствия Пекина и стремление Москвы сохранить контроль над своим «ближним зарубежьем» будут сдерживать расширение западного влияния и доступ к стратегическим ресурсам региона.

