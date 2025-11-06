закрыть
6 ноября 2025, четверг, 21:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В США фермер воскрес после остановки сердца и вернулся с посланием «с того света»

1
  • 6.11.2025, 20:56
  • 3,418
В США фермер воскрес после остановки сердца и вернулся с посланием «с того света»
Филипп Хашейдер

Филипп Хашейдер признался, что на том свете ему было хорошо и легко.

Американский фермер Филипп Хашейдер из штата Висконсин пережил сердечный приступ после того, как поднял штангу. Шесть минут его организм не подавал признаков жизни, но мужчина воскрес и принес послание «с того света», пишет The Mirror.

По словам американца, в момент ухода на тот свет, его сознание находилось вне тела. Мужчина рассказал, что видел, как бригада скорой помощи реанимирует его. Фермер признался, что там ему было настолько хорошо и легко, что он хотел прокричать врачам: «Не утруждайтесь, все порядке».

Позже Хашейдер рассказал о загробной жизни. С его слов, он попал в «удивительное место, где нет страха, боли, а царит полное спокойствие».

«Я словно оказался в огромном открытом амфитеатре и понял, что там нет ни неба, ни звезд, ни луны, ни галактик», — процитировало мужчину британское издание.

Когда медики вернули мужчину к жизни, он понял, что эта ситуация произошла с ним не просто так. Фермер считает, что вернулся на землю с уникальным посланием и должен стать «проводником надежды». Спустя время Хашейдер написал мемуары под названием «Шесть минут в вечности».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов
У россиян новая дилемма
У россиян новая дилемма Алексей Копытько