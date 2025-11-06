Лукашенко нужна дорога, «чтобы выйти на Черное море» 6.11.2025, 21:31

С учетом оккупированных РФ регионов Украины.

Александр Лукашенко 6 ноября посещал Мозырский район, открывал мост через Припять. Там он говорил о том, что Беларуси нужна дорога, «чтобы выйти на Черное море», сообщил гостелеканал СТВ.

Во время визита Лукашенко обсуждалась реконструкция 86 километров трассы М-10 (граница России — Гомель — Кобрин) на участке от Речицы до Калинковичей. Политик рассуждал о том, что будет, «если на востоке будем строить станцию атомную», а потом упомянул «восточные регионы».

«Ресурсы ищите прежде всего у себя. Что не найдете, тогда ко мне. Но эту дорогу надо привести в порядок. Пока она нам не нужна, чего строить четырехполосную дорогу, если она не будет загружена? Но до Мозыря она должна быть, как из Минска до Гомеля. Конечно, нам эта дорога нужна, чтобы выйти на Черное море. Но с учетом восточных регионов [Украины], которые российские сейчас, возможно, и будет востребована», — сказал Лукашенко.

При этом все там же, на Мозырщине, Лукашенко заявлял на открытом через Припять мосту, что в Беларуси «соединяют берега» в том числе и для украинцев:

«Мы открыты — пожалуйста, приезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем. Вашим семьям, вашим детишкам обеспечим такую жизнь, как белорусам — в плане образования, здравоохранения».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com