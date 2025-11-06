закрыть
Компьютерные чипы в человеческом теле могут стать будущим медицины

  • 6.11.2025, 21:46
Компьютерные чипы в человеческом теле могут стать будущим медицины

Некоторые пациенты уже живут с ними.

87-летняя француженка Алиса Шартон много лет почти не могла видеть — из-за возрастной макулодистрофии, заболевания, поражающего центральное зрение и лишающего людей способности читать и распознавать лица. Лечения не существует, но три года назад ее жизнь изменилась благодаря экспериментальной технологии с имплантацией микрочипа в сетчатку, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Разработкой занимается компания Science Corp. из Сан-Франциско под руководством биоинженера Макса Ходака. В ходе процедуры пациентам встраивают в пораженную зону сетчатки чип размером 2×2 мм с 400 электродами. Камера в специальных очках передает изображение в инфракрасном спектре прямо на имплантат, который затем стимулирует зрительный нерв, частично восстанавливая зрение.

В недавнем исследовании участвовали 38 пациентов. Около 80% улучшили результаты чтения примерно на 20 букв строк с таблицы, а 84% смогли снова читать дома. Многие пациенты, включая Шартон, вернули себе возможность читать по часу в день — огромный шаг вперед при отсутствии других методов лечения AMD.

По словам профессора Стэнфорда Даниэля Паланкерa, следующая версия импланта может содержать до 10 000 пикселей, что приблизит качество зрения к 20/80 или даже 20/20 при использовании оптического увеличения.

Science Corp. также работает над чипом, имплантируемым напрямую в мозг. Такая технология может позволить людям, парализованным из-за инсульта или травм, управлять компьютерами, телефонами, инвалидными колясками и бытовыми устройствами силой мысли, а также распознавать и воспроизводить речь.

По замыслу разработчиков, это будут биогибридные импланты: чипы, заселенные стволовыми клетками, способные «врастать» в мозг и формировать связи с миллиардами нейронов.

Эти разработки обещают стать следующим этапом в эволюции нейротехнологий и вернуть важные функции тем, кто их потерял.

