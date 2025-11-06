Бывший генсек НАТО призвал прикрыть Украину с воздуха и дать ей ракеты Taurus и Tomahawk 2 6.11.2025, 21:53

1,392

Андерс Фог Расмуссен призвал Запад усилить давление на Путина.

Если Европа не изменит стратегию в Украине и радикально не усилит давление на Россию, война может стать «бесконечной», а подвергшаяся нападению страна будет постепенно терять земли, считает бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Европа должна разместить войска в Украине до соглашения о прекращении огня, а также создать ракетно-дроновый щит на своей территории, с помощью которого прикрыть и украинскую инфраструктуру, заявил Расмуссен в интервью The Guardian. «Мы должны помочь украинскому народу защитить себя от российских ракет и дронов, построив воздушный щит, который поможет их сбивать. Страны НАТО, граничащие с Украиной, могут стать местом размещения системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО», – сказал он. По мнению Расмуссена, который руководил альянсом в 2009-2014 годах, если Польша и другие страны на восточном фланге НАТО разместят у себя такие системы ПВО, Россия поймет, что нападение на них будет означать нападение на весь блок.

Он также считает необходимым передать Украине дальнобойные ракеты, причем первый шаг должны сделать европейцы, не ожидая, как ранее, пока такое решение примут в США. По его мнению, если Германия даст Киеву ракеты Taurus, станет возможным возобновление дискуссии о поставках американских ракет Tomahawk. Дональд Трамп, к которому Владимир Зеленский обратился с подобной просьбой, сначала рассматривал этот вопрос, но потом снял его с повестки дня после телефонного разговора с Владимиром Путиным.

Нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц и его коллеги по Христианско-демократическому союзу выступали за передачу Taurus Украине, когда находились в оппозиции, но против этого был тогдашний канцлер Олаф Шольц. Однако после прихода к власти Мерц так и не предоставил Киеву эти ракеты, способные бить на 500 км. Расмуссен считает, что решимость Берлина в этом вопросе стала бы ясным сигналом для США и оказала давление на администрацию Трамп:

«Германия крайне заинтересована в том, чтобы заставить Путина вступить в мирные переговоры... Taurus — средство для достижения этой цели».

Что касается защиты Украины с воздуха, европейские военные при поддержке бывших лидеров НАТО и в сотрудничестве с украинскими ВВС уже около года назад разработали план прикрытия ее западных и центральных регионов. Это позволило бы высвободить украинские самолеты для прифронтовых территорий. По оценке авторов проекта «Небесный щит» (Sky Shield), он позволил бы эффективно заменить более 10 000 военных на земле и заложить основу послевоенных гарантий безопасности для Украины.

Расмуссен полагает, что какой-то европейский контингент необходимо разместить в Украине еще до мирного урегулирования. Иначе так называемая «коалиция желающих», которая собирается помочь в реализации мирных соглашений путем развертывания миротворцев после окончания военных действий, превращается, по его словам, в «коалицию ожидающих»:

«Если мы серьезно не изменим стратегию, нас ждет бесконечная война. У Путина нет стимула участвовать в мирных переговорах, пока он считает, что может победить на поле боя. Необходимо изменить темп [наших действий] и мышление».

Расмуссен, наладивший тесные связи с украинским руководством, сейчас посещает европейские столицы, в том числе Лондон. С советником по национальной безопасности Великобритании Джонатаном Пауэллом он обсуждал возможность предоставления Соединенными Штатами гарантий безопасности Украине, аналогичных тем, что Вашингтон дал Катару после удара, который Израиль нанес по представителям группировки ХАМАС в Дохе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com