Роналду назвал себя более известным в мире, чем Трамп 5 6.11.2025, 21:56

При этом футболист признался, что хотел бы быть не настолько знаменитым.

Португальский футболист Криштиану Роналду заявил в интервью Пирсу Моргану, что ему нравится президент США Дональд Трамп, но при этом он считает себя более известным человеком.

Роналду сказал, что считает Трампа одним из самых важных людей в мире и хотел бы лично встретиться с ним.

«Устроим дебаты на тему, кто более известен — я или Трамп», — сказал Роналду и сам же ответил, что он известнее Трампа даже «где-то на самых маленьких островах».

Футболист отметил: «Я думаю, что в мире нет никого известнее меня».

При этом Роналду признался, что хотел бы быть не настолько знаменитым, потому что сейчас «это скучно». «Я никогда не хотел быть знаменитым, никогда. Я хотел быть успешным», — добавил футболист.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах.

Роналду в 2024 году первым в истории преодолел отметку 1 млрд подписчиков в социальных сетях. В частности, на его страницу в Instagram подписано 667 млн, в YouTube — 77 млн, в X — 113 млн.

Форвард с 2023 года играет за саудовский «Ан-Наср».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com