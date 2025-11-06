Швеция может профинансировать часть сделки на 150 истребителей Gripen для Украины
- 6.11.2025, 22:01
Об этом заявил шведский министр обороны.
Швеция может профинансировать часть сделки по покупке Украиной до 150 истребителей Gripen E за счет военной помощи.
Об этом сообщил агентству Reuters шведский министр обороны Пол Йонсон.
Глава Минобороны Швеции заявил, что финансирование продвигается вперед, а Стокгольм тесно сотрудничает с украинской стороной.
Он отметил, что способность Киева финансировать самолеты из своего бюджета после войны будет центральной частью соглашения, но есть и другие способы.
«Мы можем рассмотреть экспортные кредиты, замороженные российские активы и нашу программу помощи Украине, которая составляет 40 млрд крон в следующем году и 40 млрд в 2027 году», — говорит Йонсон.
Он сообщил, что Швеция представила соглашение лидерам стран «коалиции желающих», предположив, что некоторые из них могут быть готовы помочь в финансировании самолетов.
«Возможно, страны, которые имеют субкомпоненты системы Gripen, будут иметь дополнительные стимулы для финансирования сделки», — сказал Пол Йонсон.
Reuters отмечает, что Gripen оснащен двигателями от американской корпорации General Electric, а также многими компонентами британского производства.
Йонсон заявил, что Швеция настаивает на переговорах с другими странами Европейского Союза по использованию €200 млрд замороженных российских активов для финансирования военных усилий Украины.