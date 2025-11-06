закрыть
6 ноября 2025, четверг, 22:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Швеция может профинансировать часть сделки на 150 истребителей Gripen для Украины

  • 6.11.2025, 22:01
Швеция может профинансировать часть сделки на 150 истребителей Gripen для Украины

Об этом заявил шведский министр обороны.

Швеция может профинансировать часть сделки по покупке Украиной до 150 истребителей Gripen E за счет военной помощи.

Об этом сообщил агентству Reuters шведский министр обороны Пол Йонсон.

Глава Минобороны Швеции заявил, что финансирование продвигается вперед, а Стокгольм тесно сотрудничает с украинской стороной.

Он отметил, что способность Киева финансировать самолеты из своего бюджета после войны будет центральной частью соглашения, но есть и другие способы.

«Мы можем рассмотреть экспортные кредиты, замороженные российские активы и нашу программу помощи Украине, которая составляет 40 млрд крон в следующем году и 40 млрд в 2027 году», — говорит Йонсон.

Он сообщил, что Швеция представила соглашение лидерам стран «коалиции желающих», предположив, что некоторые из них могут быть готовы помочь в финансировании самолетов.

«Возможно, страны, которые имеют субкомпоненты системы Gripen, будут иметь дополнительные стимулы для финансирования сделки», — сказал Пол Йонсон.

Reuters отмечает, что Gripen оснащен двигателями от американской корпорации General Electric, а также многими компонентами британского производства.

Йонсон заявил, что Швеция настаивает на переговорах с другими странами Европейского Союза по использованию €200 млрд замороженных российских активов для финансирования военных усилий Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов
У россиян новая дилемма
У россиян новая дилемма Алексей Копытько