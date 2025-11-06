Швеция может профинансировать часть сделки на 150 истребителей Gripen для Украины 6.11.2025, 22:01

Об этом заявил шведский министр обороны.

Швеция может профинансировать часть сделки по покупке Украиной до 150 истребителей Gripen E за счет военной помощи.

Об этом сообщил агентству Reuters шведский министр обороны Пол Йонсон.

Глава Минобороны Швеции заявил, что финансирование продвигается вперед, а Стокгольм тесно сотрудничает с украинской стороной.

Он отметил, что способность Киева финансировать самолеты из своего бюджета после войны будет центральной частью соглашения, но есть и другие способы.

«Мы можем рассмотреть экспортные кредиты, замороженные российские активы и нашу программу помощи Украине, которая составляет 40 млрд крон в следующем году и 40 млрд в 2027 году», — говорит Йонсон.

Он сообщил, что Швеция представила соглашение лидерам стран «коалиции желающих», предположив, что некоторые из них могут быть готовы помочь в финансировании самолетов.

«Возможно, страны, которые имеют субкомпоненты системы Gripen, будут иметь дополнительные стимулы для финансирования сделки», — сказал Пол Йонсон.

Reuters отмечает, что Gripen оснащен двигателями от американской корпорации General Electric, а также многими компонентами британского производства.

Йонсон заявил, что Швеция настаивает на переговорах с другими странами Европейского Союза по использованию €200 млрд замороженных российских активов для финансирования военных усилий Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com