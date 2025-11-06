ФИФА назвала 11 претендентов на приз лучшему игроку года 6.11.2025, 22:38

В список вошли четыре игрока ПСЖ и три футболиста «Барселоны».

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список из 11 претендентов на приз лучшему игроку 2025 года.

В число претендентов вошли четыре победителя Лиги чемпионов в составе ПСЖ: обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Нуну Мендеш и Витинья.

Также среди кандидатов Гарри Кейн («Бавария»), Килиан Мбаппе («Реал»), Коул Палмер («Челси»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Педри, Рафинья и Ламин Ямаль (все — «Барселона»).

В прошлом году награду получил бразильский форвард «Реала» Винисиус Жуниор.

В этом году Дембеле, Хакими, Мендеш, Витинья, Мбаппе, Палмер, Педри и Ямаль также претендуют на приз лучшему футболисту по версии FIFPro.

