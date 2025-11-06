Порт Баку отказался работать с нефтью «Лукойла» 6.11.2025, 22:51

Из-за санкций США.

У попавшего под блокирующие санкции США «Лукойла» возникли проблемы в Азербайджане, где компания использовала порт Баку для нефти с двух месторождений на шельфе Каспийского моря.

Как сообщает Reuters, с ноября «Лукойл» прекратит отправку в бакинский порт и будет перенаправлять грузы в Махачкалу — единственный незамерзающий порт РФ на Каспийском море. Оттуда нефть по трубопроводу будет прокачиваться в Новороссийск, а затем — на танкерах вывозиться за рубеж.

Всего в ноябре Лукойл поставит в Махачкалу около 30 тысяч тонн сырья, а со следующего месяца перенаправит в российский порт весь объём, шедший в Баку — около 130 тысяч тонн, сказали источники Reuters.

«Лукойл» ведёт добычу нефти на двух месторождениях на шельфе Каспия — им. Филановского и им. Корчагина. С 2022 года часть этой нефти начал выкупать НПЗ государственной азербаджанской нефтекомпании SOCAR — после того, как «Лукойл» лишили доступа к нефтепроводу «Баку-Тбилиси-Джейхан», которым владеют иностранные компании. Также каспийскую нефть «Лукойл» отправляет в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

21 ноября президент США Дональд Трамп ввел санкции против «Лукойла», после чего работа его зарубежных компаний оказалась парализована. В Ираке. где «Лукойл» владеет долей в месторождении «Западная Курна-2», государственная компания Somo отменила отгрузку трех партий его нефти.

У расположенного в Швейцарии торгового подразеделения «Лукойла» Litasco возникли трудности с фрахтованием судов, поскольку британские судовые брокеры отказались работать с компанией. В Финляндии, где «Лукойлу» принадлежит сеть АЗС Teboil, российская компания столкнулась с отказом банков обслуживать ее операции. В результате около тысячи работников и операторов заправочных станций Teboil могут потерять работу в ближайшие недели.

Зарубежная «нефтяная империя», которую собрал «Лукойл», включает НПЗ в Болгарии, Румынии и Нидерландах, сеть АЗС в Евросоюзе, а также мощности по добыче в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте и ОАЭ, Латинской Америке, Западной и Центральной Африке.

«Лукойл» объявил о продаже этих активов норвежской Gunvor. Но в результате может лишиться 15-17% всей добычи углеводородов: за рубежом он добывает 6,5% нефти и почти половину газа, согласно оценкам Альфа-банка. Иностранные НПЗ обеспечивают «Лукойлу» четверть совокупного объема нефтепереработки. Утрата иностранных активов «может оказать значительное влияние на финансовые показатели «Лукойла», предупреждал Альфа-банк.

