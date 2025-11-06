Шри-Ланка отменила решение о визах для белорусов 6.11.2025, 23:01

Подробности.

Шри-Ланка больше не требует обязательного оформления электронных виз, заметил Telegram-канал «Собирай рюкзак».

Ранее местные власти планировали лишить возможности всех туристов оформлять документы по прилете в аэропорту.

Предполагалось, что гости острова должны заранее позаботиться о визе, оформив электронное разрешение на въезд.

Миграционные службы Шри-Ланки опубликовали на своем сайте официальный комментарий.

«Объявление от 13 октября 2025 года, в котором говорилось, что получение электронного разрешения на въезд (ETA) станет обязательным для всех краткосрочных посетителей (туристических и деловых) Шри-Ланки с 15 октября 2025 года, настоящим отменяется до дальнейшего уведомления», – написали в Департаменте иммиграции и эмиграции острова.

Там также уточнили, что «все услуги, связанные с ETA, и другие процедуры выдачи виз продолжат действовать в том же режиме, что и до 15 октября 2025 года, без каких-либо изменений».

Электронное разрешение на въезд для одного человека обойдется в $50 (около Br150 по актуальному курсу). Если оформить визу по прилете, то ее стоимость возрастет до $60 (около Br180).

