Нефть Brent подешевела до минимума за две недели 6.11.2025, 23:15

Торгуется ниже $63 за баррель.

Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в январе 2026 года опустилась ниже $63 за баррель впервые с 22 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE Futures.

По состоянию на вечер, стоимость Brent снижалась на 0,88%, до $62,96 за баррель.

Позже снижение замедлилось, цена стабилизировалась на уровне $62,98 за баррель. Фьючерс на американскую нефть марки WTI с поставкой в декабре 2025 года также демонстрировал отрицательную динамику, подешевев почти на 1%.

