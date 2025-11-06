закрыть
7 ноября 2025, пятница, 0:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нефть Brent подешевела до минимума за две недели

  • 6.11.2025, 23:15
Нефть Brent подешевела до минимума за две недели

Торгуется ниже $63 за баррель.

Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в январе 2026 года опустилась ниже $63 за баррель впервые с 22 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE Futures.

По состоянию на вечер, стоимость Brent снижалась на 0,88%, до $62,96 за баррель.

Позже снижение замедлилось, цена стабилизировалась на уровне $62,98 за баррель. Фьючерс на американскую нефть марки WTI с поставкой в декабре 2025 года также демонстрировал отрицательную динамику, подешевев почти на 1%.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов
У россиян новая дилемма
У россиян новая дилемма Алексей Копытько