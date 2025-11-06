Латвия передала Украине более двух десятков новых бронетранспортеров Patria 6.11.2025, 23:54

Фотофакт.

Латвия в рамках военной помощи передала Украине 21 бронетранспортер Patria 6x6. Передача состоялась 6 ноября на военной базе Адажи. Это уже вторая поставка «патрий» в 2025 году: с начала года Украина получила от Латвии уже 42 единицы этой техники.

Министр обороны Латвии Андрис Шпрюдс назвал передачу бронетранспортеров проявлением дружбы и партнерства, подчеркнув, что его страна, как член ЕС и НАТО, «всегда поддерживала и продолжает от всего сердца поддерживать Украину».

🇺🇦🇱🇻 Ukraine has received 21 Patria 6x6 APCs from Latvia.



The handover took place today in Riga at the Ādaži military base.

These vehicles will immediately enter service with @SOF_UKR.

In total, Ukraine has received all 42 armored vehicles promised for 2025.



In addition,… pic.twitter.com/b4HFRepozK — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) November 6, 2025

Присутствовавший на базе Адажи министр обороны Украины Денис Шмыгаль поблагодарил латвийскую сторону, отметив, что несмотря на развитие современных технологий, таких как дроны, традиционные системы вооружений остаются крайне важными. «Эти машины — эффективная техника, которая спасает жизни солдат», — сказал украинский министр.

По словам Андриса Шпрюдса, в 2025 году Латвия выделит на военную помощь Украине около 0,3% своего ВВП. Эта страна, имеющая общую границу с Россией и Беларусью, остается одним из самых решительных союзников Киева в его сопротивлении российской агрессии.

