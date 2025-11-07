закрыть
За конкурсом Шопена в Польше следило 20 млн человек по всему миру

  • 7.11.2025, 4:32
Рекорд.

XIX Международный конкурс пианистов имени Фредерика Шопена в Варшаве в очередной раз установил рекорд популярности. За мероприятием в этом году следило около 20 млн человек по всему миру, большинство — через канал Института Фредерика Шопена на YouTube, а также в эфире TVP Kultura, Второй программы Польского радио и Польского радио «Шопен».

Трансляции в рамках конкурса длились более 147 часов, — сообщил Артур Шкленер, директор конкурса и Института Фредерика Шопена.

«Прежде всего, я хочу поблагодарить всех медиапартнеров, начиная с Польского радио, которое обеспечило превосходное качество звука, а затем передало его Польскому телевидению. Этот сигнал стал основой для освещения конкурса Шопена в СМИ, который мы продвигали по всему миру. Количество слушателей по всему миру, как на стриминговых платформах, так и в новых социальных сетях, показывает, что музыка Фредерика Шопена представляет собой исключительную ценность», — сказал директор конкурса пианистов имени Фредерика Шопена.

Артур Шкленер представил статистические данные, согласно которым в октябре контент в социальных сетях, посвященный конкурсу, набрал почти 30 млн просмотров, а кампания «Это тоже моя история» — около 15 млн. Новшеством по сравнению с предыдущими конкурсами стал запуск акции в TikTok, где зафиксировано 90 млн просмотров.

