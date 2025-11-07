закрыть
7 ноября 2025, пятница
Турецкий «Галатасарай» интересуется Месси

  • 7.11.2025, 6:33
Турецкий «Галатасарай» интересуется Месси

Аргентинец может отправиться в аренду.

Турецкий «Галатасарай» хочет арендовать у американского «Интер Майами» легендарного аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Об этом сообщает Fotomac.

По информации источника, речь может идти об аренде всего на четыре месяца.

Месси будет нуждаться в игровой практике перед чемпионатом мира-2026, который стартует 11 июня следующего года.

Сезон в MLS завершится в конце года, а новый начнется только в марте. Эту паузу ветеран может использовать, чтобы снова поиграть в Европе и не терять форму перед мундиалем.

«Галатасарай» является участником Лиги чемпионов и готов сделать предложение об аренде 38-летнего форварда.

Лионель Месси в нынешнем сезоне провел за «Интер Майами» 45 матчей, забил 40 голов и отдал 19 ассистов во всех турнирах. Аргентинец выступает за американский клуб после перехода из ПСЖ в 2023-м году.

