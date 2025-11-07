Турецкий «Галатасарай» интересуется Месси
- 7.11.2025, 6:33
Аргентинец может отправиться в аренду.
Турецкий «Галатасарай» хочет арендовать у американского «Интер Майами» легендарного аргентинского нападающего Лионеля Месси.
Об этом сообщает Fotomac.
По информации источника, речь может идти об аренде всего на четыре месяца.
Месси будет нуждаться в игровой практике перед чемпионатом мира-2026, который стартует 11 июня следующего года.
Сезон в MLS завершится в конце года, а новый начнется только в марте. Эту паузу ветеран может использовать, чтобы снова поиграть в Европе и не терять форму перед мундиалем.
«Галатасарай» является участником Лиги чемпионов и готов сделать предложение об аренде 38-летнего форварда.
Лионель Месси в нынешнем сезоне провел за «Интер Майами» 45 матчей, забил 40 голов и отдал 19 ассистов во всех турнирах. Аргентинец выступает за американский клуб после перехода из ПСЖ в 2023-м году.