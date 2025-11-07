закрыть
7 ноября 2025, пятница, 9:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп сделал новое заявление о прогрессе по миру в Украине

  • 7.11.2025, 8:35
  • 3,428
Трамп сделал новое заявление о прогрессе по миру в Украине

Конец войны близок?

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о значительном продвижении в вопросе завершения войны в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Во время общения с прессой Трамп отметил, что три месяца назад его администрация заключила мирную сделку между Арменией и Азербайджаном. Он подчеркнул, что это одна из восьми войн, которую США прекратили за 8 месяцев.

Теперь же Соединенные Штаты стремятся закончить войну в Украине, и в этом вопросе есть продвижение.

«Мы стремимся закончить еще одну (войну - ред), если это возможно, между Россией и Украиной. Пока нам это не удалось, но, я думаю, мы сильно продвинулись», - сказал президент США.

Завершение войны в Украине

Вчера спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что в урегулировании войны в Украине есть определенный прогресс, добавив, что этот конфликт «нужно решить следующим» после Газы.

Сам Трамп на днях рассказал, что глава Кремля Владимир Путин пару недель назад обращался к нему за помощью с завершением войны в Украине. В частности, диктатор якобы рассказал, что пытается закончить войну уже 10 лет, но ему это не удается.

Также стоит отметить, что недавно Трамп сказал, что войну в Украине можно закончить в короткие сроки. На вопрос про «пару месяцев» он ответил утвердительно.

Добавим, что действующий президент США уже неоднократно говорил, война между РФ и Украиной будет девятой, которую он сможет урегулировать.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов