Трамп сделал новое заявление о прогрессе по миру в Украине
- 7.11.2025, 8:35
- 3,428
Конец войны близок?
Президент США Дональд Трамп вновь заявил о значительном продвижении в вопросе завершения войны в Украине
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
Во время общения с прессой Трамп отметил, что три месяца назад его администрация заключила мирную сделку между Арменией и Азербайджаном. Он подчеркнул, что это одна из восьми войн, которую США прекратили за 8 месяцев.
Теперь же Соединенные Штаты стремятся закончить войну в Украине, и в этом вопросе есть продвижение.
«Мы стремимся закончить еще одну (войну - ред), если это возможно, между Россией и Украиной. Пока нам это не удалось, но, я думаю, мы сильно продвинулись», - сказал президент США.
Завершение войны в Украине
Вчера спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что в урегулировании войны в Украине есть определенный прогресс, добавив, что этот конфликт «нужно решить следующим» после Газы.
Сам Трамп на днях рассказал, что глава Кремля Владимир Путин пару недель назад обращался к нему за помощью с завершением войны в Украине. В частности, диктатор якобы рассказал, что пытается закончить войну уже 10 лет, но ему это не удается.
Также стоит отметить, что недавно Трамп сказал, что войну в Украине можно закончить в короткие сроки. На вопрос про «пару месяцев» он ответил утвердительно.
Добавим, что действующий президент США уже неоднократно говорил, война между РФ и Украиной будет девятой, которую он сможет урегулировать.