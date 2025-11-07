закрыть
Цены на российскую нефть в Азии обвалились

  7.11.2025, 8:40
  • 1,428
После санкций против «Роснефти» и «Лукойла».

Стоимость российской нефти в портах Азии продолжает падать после того, как ее главные поставщики — «Роснефть» и «Лукойл» — оказались под блокирующими санкциями США, а НПЗ Индии и Китая стали отказывать от их партий.

Как сообщает Reuters, скидки на сорт Urals — главную экспортную марку российских нефтяников — достигли $4 за баррель и стали рекордными как минимум за последний год. За последние недели дисконт на Urals вырос вдвое, или на $2, рассказали Reuters трейдеры.

Дальневосточный сорт ESPO, который закупают китайские НПЗ, теперь также продается со скидкой к Brent, хотя раньше стоил дороже. По словам источников Reuters, нефтяные госкомпании КНР приостановили закупки российской нефти вслед за индийскими, включая Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals и HPCL-Mittal Energy.

В Индии спрос на российскую нефть с поставкой в декабре — после того, как санкции США окончательно вступят в силу, — упал значительно: приостановившие закупки НПЗ обеспечивали 65% нефтяного экспорта из РФ на индийский рынок.

В результате нефть рискует остаться не распроданной. С начала сентября объем российского сырья на танкерах в море уже вырос на 30 млн баррелей, по подсчетам Bloomberg. За неделю с 27 октября по 2 ноября экспорт российской нефти обвалился на 20% — рекордно почти за два года. Нефтяники вывозили из морских портов 3,02 млн баррелей в сутки против 3,77 млн неделей ранее.

Снижение цен на нефть может привести к некоторому недобороу нефтегазовых доходов бюджета относительно плана в ноябре–декабре, предупреждает экономист Егор Сусин.

В октябре в казну поступило 888,6 млрд рублей сырьевых налогов — на 27% меньше, чем годом ранее. А накопленным итогом за 10 месяцев бюджет потерял 21% нефтегазовых доходов — 7,5 трлн рублей против 9,54 трлн за тот же период 2024 года.

Изначально в закон о бюджете правительство закладывало 10,94 трлн рублей нефтегазовых доходов, из которых 1,8 трлн должны были пополнить Фонд национального благосостояния (ФНБ). Однако падающие цены на нефть и укрепляющийся рубль вынудили чиновников переписать бюджетные проектировки. Теперь Минфин ждет сокращения доходов от продажи энергоносителей почти на 22% от плана, до 8,6 трлн рублей, и не предвидит их существенного роста в ближайшие три года.

Согласно проекту бюджета, в 2026 году казна соберет 8,9 трлн рублей нефтегазовых налогов, в 2027-м — 9 трлн, в 2028-м — 9,7 трлн. Это на 20%, 19% и 13% меньше, чем в 2024 году.

