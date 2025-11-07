закрыть
7 ноября 2025, пятница
Украинский суд внезапно оправдал российского мародера

  • 7.11.2025, 8:49
Украинский суд внезапно оправдал российского мародера

Его преступления зафиксированы на фото и видео из белорусского Мозыря.

Бородянский районный суд Киевской области оправдал российского военнослужащего Евгения Мурзинцева, предварительно обвиняемого в военном преступлении в Украине. Офис генпрокурора не согласен с приговором и обжалует решение.

Об этом сообщает Telegram ОГП.

Дело росгвардейца Евгения Мурзинцева

Речь идет о росгвардейце, который в период с 24 февраля по 31 марта 2022 года участвовал во вторжении на территорию Киевской области.

По версии обвинения, Мурзинцев проник в частный дом в селе Блиставица Бучанского района и похитил оттуда вещи: шлифовальную машинку, шуруповерт, электроточило, электропилу, жесткий диск, процессор и видеокамеру с компьютера, а также мужскую одежду.

Хозяйка дома, которая выехала из села после начала полномасштабного вторжения, обнаружила по возвращению выбитые ворота и входные двери дома, кавардак, окоп и следы от костра во дворе, а также пакеты от российских сухпайков. Потерпевшая поняла, что в доме проживали оккупанты и заметила исчезновение некоторых вещей.

В суде показания дал свидетель, который оставался в селе во время оккупации. Мужчина, дом которого тоже обокрали россияне, видел, как оккупанты заходили в дом соседки. Более того, после освобождения села Блиставицы он нашел на огороде табличку от российского БТРа с номером воинской части и фамилией лица, ответственного за БТР.

Белорусские Telegram-каналы засвидетельствовали преступление мародеров

После освобождения Киевской области белорусские Telegram-каналы публиковали кадры, как оккупанты отправляли посылки через почтовое отделение в Мозыре. На фото и видео было видно, как они заносили с улицы огромные «тюки» и заполняли накладные. У одного из представителей армии врага вещи были упакованы в баул с логотипом украинского магазина «Эпицентр».

Были обнародованы имена военнослужащих и сведения о количестве и весе посылок. Среди отправителей был и Мурзинцев с посылкой 24 кг, который под описанием «вещи» отправил ее в Рубцовск Алтайского края РФ, откуда он родом.

Доказательства против росгвардейца в суде

Суд собрал доказательства против Мурзинцева, среди которых - данные мобильных операторов, зафиксировавших его номер 24 февраля 2022 года в селе Копачи Иванковского района Киевской области, а 24-25 марта 2022-го в городе Припять.

Следствие считает, что собранными доказательствами подтверждается, что Мурзинцев в составе оккупационных войск находился на территории Украины, в частности, в Бучанском районе Киевской области, а в Беларуси отправил посылку домой в РФ.

Также суд не ставит под сомнение показания потерпевшей, что в ее доме побывали российские военные и в это время было похищено имущество.

Но суд не увидел достаточных доказательств, что вещи из дома похитил именно обвиняемый. В результате 30 октября Бородянский районный суд Киевской области оправдал Мурзинцева за недоказанностью совершения им этого преступления.

В августе 2022-го были объявлены подозрения другим 8 военнослужащим РФ за ограбление гражданских помещений в Блиставице. Приговоры им еще не вынесли.

Реакция Офиса генпрокурора

В ОГП 6 ноября заявили, что будут обжаловать оправдательный приговор Бородянского районного суда росгвардейцу, на 10 годах заключения которого настаивали прокуроры.

«Мы не согласны с этим решением, ведь считаем, что собранные доказательства однозначно указывают на совершение обвиняемым военного преступления», - написали в Офисе генпрокурора и добавили, что используют все предусмотренные законом механизмы для восстановления справедливости.

