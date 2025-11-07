закрыть
7 ноября 2025, пятница, 9:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Шатдауну в США конец?

  • 7.11.2025, 9:02
  • 1,144
Шатдауну в США конец?

Стало известно о планах Сената на пятницу.

В США в пятницу могут проголосовать за решение, которое покончит с рекордной приостановкой работы правительства, то есть шатдауном.

Об этом сообщает Politico.

Инициирует голосование лидер большинства в Сенате США Джон Тюн, о чем он сообщил источникам издания во время частного обеда.

По плану Тюна, сенаторы сначала рассмотрят резолюцию Палаты представителей, которую демократы неоднократно отклоняли, а затем попытаются внести изменения с новой датой завершения действия - вероятно, в январе - и согласовать пакет из трех законопроектов о расходах на весь год.

Демократы пока настроены скептически и готовы блокировать заседание, если не будет прогресса в двухпартийных переговорах, отметили источники. Лидеры республиканцев в Сенате планируют оставить законодателей в Вашингтоне в течение выходных, чтобы ускорить согласование решения.

Сенатор Жанна Шахин, демократка, которая участвовала в переговорах, заявила журналистам после обеда - пока неизвестно, приближаются ли стороны к соглашению. Демократы отмечают важность сохранения единства партии и поиска компромисса.

«Мы хотим оставаться вместе и едиными. И у нас был действительно хороший разговор о том, как это сделать», - сообщил сенатор Крис Мерфи.

В любом случае окончательное согласование решения может занять несколько дней из-за процедурных препятствий и возражений сенаторов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов