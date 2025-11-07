Шатдауну в США конец? 7.11.2025, 9:02

1,144

Стало известно о планах Сената на пятницу.

В США в пятницу могут проголосовать за решение, которое покончит с рекордной приостановкой работы правительства, то есть шатдауном.

Об этом сообщает Politico.

Инициирует голосование лидер большинства в Сенате США Джон Тюн, о чем он сообщил источникам издания во время частного обеда.

По плану Тюна, сенаторы сначала рассмотрят резолюцию Палаты представителей, которую демократы неоднократно отклоняли, а затем попытаются внести изменения с новой датой завершения действия - вероятно, в январе - и согласовать пакет из трех законопроектов о расходах на весь год.

Демократы пока настроены скептически и готовы блокировать заседание, если не будет прогресса в двухпартийных переговорах, отметили источники. Лидеры республиканцев в Сенате планируют оставить законодателей в Вашингтоне в течение выходных, чтобы ускорить согласование решения.

Сенатор Жанна Шахин, демократка, которая участвовала в переговорах, заявила журналистам после обеда - пока неизвестно, приближаются ли стороны к соглашению. Демократы отмечают важность сохранения единства партии и поиска компромисса.

«Мы хотим оставаться вместе и едиными. И у нас был действительно хороший разговор о том, как это сделать», - сообщил сенатор Крис Мерфи.

В любом случае окончательное согласование решения может занять несколько дней из-за процедурных препятствий и возражений сенаторов.

