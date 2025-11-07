закрыть
7 ноября 2025, пятница, 9:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Западные санкции «уничтожили» российские истребители Су-57

  • 7.11.2025, 9:10
  • 1,556
СМИ: Западные санкции «уничтожили» российские истребители Су-57

Россия не может их производить.

Из внутренних документов российского предприятия ОКБМ, которые получили InformNapalm и киберцентр Fenix, становится понятно, что РФ не может самостоятельно производить необходимые детали для истребителей пятого поколения Су-57.

Таким образом международные санкции «убивают» российский истребитель, пишет Центр стратегических коммуникаций Spravdi.

«Из документов видно: Россия сама не может производить ключевые комплектующие для своего «пятого поколения». Для этого нужны импортные высокоточные станки и оборудование из ЕС и США», — говорится в сообщении.

Журналисты объяснили, что после введения санкций поставки необходимых комплектующих остановились, поэтому у россиян образовался дефицит производственных мощностей.

«Из-за этого программы по созданию и модернизации авиации регулярно срываются», — отметили в Центре стратегических коммуникаций.

Там также подчеркнули, что закупки через Китай не спасают ситуацию, поскольку для производства Су-57 нужна именно европейская и американская техника.

Эксперты отметили, что 23 октября 2025 года ОКБМ официально добавили в 19-й пакет санкций ЕС, что еще больше замедлило производство Су-57 и других самолетов.

«Вывод прост: без западных технологий «пятое поколение» Россия не произведет. А санкции продолжают закручивать гайки», — подчеркнули в Spravdi.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов