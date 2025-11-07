СМИ: Западные санкции «уничтожили» российские истребители Су-57
- 7.11.2025, 9:10
Россия не может их производить.
Из внутренних документов российского предприятия ОКБМ, которые получили InformNapalm и киберцентр Fenix, становится понятно, что РФ не может самостоятельно производить необходимые детали для истребителей пятого поколения Су-57.
Таким образом международные санкции «убивают» российский истребитель, пишет Центр стратегических коммуникаций Spravdi.
«Из документов видно: Россия сама не может производить ключевые комплектующие для своего «пятого поколения». Для этого нужны импортные высокоточные станки и оборудование из ЕС и США», — говорится в сообщении.
Журналисты объяснили, что после введения санкций поставки необходимых комплектующих остановились, поэтому у россиян образовался дефицит производственных мощностей.
«Из-за этого программы по созданию и модернизации авиации регулярно срываются», — отметили в Центре стратегических коммуникаций.
Там также подчеркнули, что закупки через Китай не спасают ситуацию, поскольку для производства Су-57 нужна именно европейская и американская техника.
Эксперты отметили, что 23 октября 2025 года ОКБМ официально добавили в 19-й пакет санкций ЕС, что еще больше замедлило производство Су-57 и других самолетов.
«Вывод прост: без западных технологий «пятое поколение» Россия не произведет. А санкции продолжают закручивать гайки», — подчеркнули в Spravdi.