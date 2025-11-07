НПЗ «Лукойла» в Волгограде остановил работу из-за атаки дронов 7.11.2025, 9:13

Предприятие получило серьезные повреждения.

Нефтеперерабатывающий завод компании «Лукойл» (Волгоград, Россия) приостановил работу. Это произошло из-за повреждения оборудования после атаки дронов, которая состоялась накануне, 6 ноября.

Об этом пишет Reuters. Издание ссылается на три источника в компании страны-агрессора. Впрочем, «Лукойл» отказался от комментариев на запрос журналистов.

В результате удара были повреждены первичная установка АВТ-5 мощностью 9 110 тонн в сутки (примерно 20% общей мощности завода) и установка гидрокрекинга производительностью 11 000 тонн в сутки.

Впрочем, предприятие остановило свою работу. Отмечается, что горела установка АВТ-5, есть повреждения на гидрокрекинге.

«Работают саперы. Когда закончат, тогда начнется обследование оборудования», – рассказал один из собеседников агентства.

Детали

Утром в четверг, 6 ноября, областная администрация, ссылаясь на губернатора Андрея Бочарова, сообщила о пожаре, который возник в результате падения обломков беспилотника в Красноармейском районе Волгограда, где расположено предприятие.

Продажа нефтепродуктов Волгоградского НПЗ 6 ноября на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже не проводилась. В справке о запланированных объемах реализации, обновленной на сайте биржи в четверг, ноябрьский план продажи был обнулен.

Ранее предполагалось реализовать в этом месяце 105 529 тонн бензина, 236 773 тонн дизельного топлива и 10 848 тонн мазута.

Кроме поврежденной установки первичной переработки АВТ-5, Волгоградский НПЗ имеет установки АВТ-1(мощность 18 590 тонн в сутки – около 40%) и АВТ-6(14 570 тонн в сутки – 31%).

По данным трейдеров, в 2024 году Волгоградский НПЗ переработал 13,5 млн тонн нефти (примерно 5% от общего объема переработки в РФ), произведя 1,9 млн тонн бензина, 6 млн тонн дизтоплива и 0,7 млн тонн мазута.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com