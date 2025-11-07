Трамп сорвал планы марионетки Путина 7.11.2025, 9:54

1,800

США запретили основанной другом Путина компании приобрести зарубежные активы «Лукойла».

США отказались выдать международному нефтетрейдеру Gunvor разрешение на покупку зарубежных активов крупнейшей частной нефтегазовой компании России «Лукойл». «Президент [Дональд] Трамп ясно дал понять, что война [в Украине] должна прекратиться немедленно. Пока [президент РФ Владимир] Путин продолжает бессмысленные убийства, марионетка Кремля, Gunvor, никогда не получит лицензию на деятельность и получение прибыли», — заявили в Минфине США.

Примерно через час после этого в Gunvor сообщили, что отзывают предложение о покупке иностранных активов «Лукойл». Представители компании назвали заявление американского Минфина «в корне дезинформирующим и ложным», поскольку «Gunvor всегда открыто и прозрачно рассказывала о своих владельцах и бизнесе и уже более десяти лет активно дистанцируется от России, прекращает торговлю в соответствии с санкциями, распродает российские активы и публично осуждает войну в Украине».

США ввели санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России — «Роснефти» и «Лукойла», а также их дочерних предприятий — 22 октября. Через неделю нефтетрейдер Gunvor, который был основан в 1997 году шведским бизнесменом Торбьорном Торнквистом и близким к президенту РФ миллиардером Геннадием Тимченко, объявил, что собирается купить зарубежные активы «Лукойла». Речь шла о десятках предприятий по нефтедобыче, переработке топлива и его розничной продаже в 11 странах мира общей стоимостью примерно $21 млрд. Однако для завершения сделки Gunvor требовалось получить одобрение Минфина США.

На этом фоне, по данным источников Bloomberg, США решили изучить историю связей нефтетрейдера с Путиным. Агентство отмечало, что, если компания приобретет зарубежные активы «Лукойла», то получится, что две крупнейшие сделки в жизни сооснователя Gunvor Торнквиста будут заключены из-за санкций США. Так, после введения ограничений против Москвы в 2014 году миллиардер Тимченко продал свою долю в компании. Тогда в пояснении к санкциям Минфин США отмечал, что деятельность бизнесмена в энергетическом секторе «напрямую связана с Путиным», а у самого президента РФ «есть инвестиции в Gunvor, и он может иметь доступ к средствам компании».

Торнквист заявлял, что в случае продажи нефтетрейдеру зарубежных активов «Лукойла» они больше не вернутся российской компании. Он подчеркивал, что у властей США не должно возникнуть возражений против этой сделки, поскольку она не принесет выгоду России. Ранее Вашингтон установил срок для продажи иностранных активов «Лукойла» до 21 ноября. По данным Bloomberg, крупные энергетические компании ранее связывались с представителями «Лукойла» и интересовались покупкой его активов, но получили отказ из-за предложения Gunvor.

