В Бельгии третий раз за неделю заметили дроны над крупнейшими аэропортами, военной базой с F-35 и АЭС 7.11.2025, 9:56

Воздушные гавани Брюсселя и Льежа приостановили работу.

Поздно вечером 6 ноября в небе над Бельгией появились неопознанные беспилотники, из-за которых два крупнейших аэропорта страны — Брюсселя и Льежа — на время приостановили работу, сообщает RTBF. По данным бельгийской телерадиокомпании, авиагавани не принимали и не выпускали самолеты примерно с 21:20 по местному времени (23:20 по Минску) до 22:00. Только в аэропорту Брюсселя задержались десятки вылетающих и прибывающих рейсов. Также пролет неизвестных дронов был зафиксирован в районе авиабазы Флорен, куда недавно поступили четыре новых истребителя F-35. Кроме того, семь беспилотников заметили вблизи атомной электростанции Дул в пригороде Антверпена, которая является второй по величине в стране, пишет Het Laatste Nieuws.

Неопознанные дроны в воздушном пространстве Бельгии появляются уже третий вечер подряд, отмечает RTBF. На этом фоне власти страны решили до конца года открыть национальный центр по обеспечению воздушной безопасности, который объединит все службы для борьбы с летающими аппаратами, заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен. Он также сообщил о планах приобрести для бельгийской армии антидроновое оборудование на сумму более 500 тыс. евро. На эти деньги предполагается купить радиоэлектронные ружья, предназначенные для глушения сигналов беспилотников, а также системы обнаружения, слежения и сопровождения дронов, которые позволяют выявлять не только сами аппараты, но и их операторов.

Также министерство обороны Бельгии решило активировать четвертую статью устава НАТО о консультациях по безопасности. 6 ноября генсек Североатлантического альянса Марк Рютте провел встречу с Франкеном по поводу участившихся случаев обнаружения дронов в воздушном пространстве страны. Во время переговоров Рютте подтвердил готовность альянса оказать Брюсселю поддержку в борьбе с этой угрозой.

Посольство России в Бельгии сообщало, что бельгийские власти не выдвигают «прямые обвинения в адрес Москвы», но не исключают, что она может иметь отношение к инцидентам. При этом в диппредставительстве отвергали причастность России к пролетам беспилотников над Бельгией.

