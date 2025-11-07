Посол Украины в США заявила о позитивных переговорах по ракетам Tomahawk 7.11.2025, 10:19

А также по другому оружию большой дальности.

Украина и США ведут «позитивные» переговоры о покупке дальнобойных ракет Tomahawk, а также другого оружия большой дальности.

Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, сообщает Bloomberg.

По ее словам, обсуждение все еще продолжается, и «у нас» есть много делегаций, которые работают над увеличением финансовых ресурсов для закупки большего военного потенциала у США.

«Речь идет не только о Tomahawk, но и о различных типах других ракет большой и малой дальности, и я могу сказать только одно: это весьма позитивно», - сказала она в интервью Balance of Power.

Также посол ответила на вопрос о неоднократных российских атаках на энергетическую инфраструктуру Украины, которые случилось за последние недели.

Стефанишина отметила, что «это определенно очень сложный период для Украины».

«Мы усердно работаем над тем, чтобы предоставить Украине больше возможностей противовоздушной обороны. Мы можем пережить эту зиму и еще одну, но это не значит, что мы поступаем правильно», - сказала посол в США.

Она добавила, что любой отказ оказать давление на Россию будет воспринят как «нечто, дающее им зеленый свет на наращивание своих возможностей».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com