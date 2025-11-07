«У ИИ получились бы гораздо интереснее фотографии» 1 7.11.2025, 10:35

Белоруска пожаловалась на фотографов, которые делают в садиках плохие дорогие снимки.

Минчанка в декрете Катя возмутилась, что частных фотографов продолжают допускать в детские сады для продажи постановочных снимков. По ее мнению, качество таких фото оставляет желать лучшего при завышенной цене, а дети испытывают стресс, когда их заставляют позировать. В TikTok, где женщина выложила свое видео, с ней согласились не все.

— Объясните мне кто-нибудь, почему все еще этих недофотографов-бизнесменов пускают в детский сад, чтобы втюхивать людям, родителям, мамам своих любимых детей вот это, — говорит автор ролика, имея в виду сделанные частными фотографами и отфотошопленные снимки малышей.

Она считает, что в этой ситуации «ничего не поменялось» с ее детства. Но подчеркивает, что сейчас у каждого родителя есть смартфон с хорошей камерой, а воспитатели и сами вполне неплохо снимают детей:

— А нам приносят и предлагают вот это — нарисованное непонятно в какой программе чудо, еще и по стоимости за 20−30 рублей за штучку.

Минчанка считает, что, «если скинуться группой, даже если там 10 человек, и собрать 300 рублей, можно нанять обалденного фотографа, чтобы он сделал для вас живые репортажные кадры».

При этом молодая мама отмечает, что постановочные съемки вызывают стресс у детей:

— Надевание какого-то дождевика, вот с этим зонтом в руках, и просить его постоять поулыбаться… Я знаю своего двухлетку — он бы никогда в жизни на это не согласился адекватно.

По мнению женщины, родители предпочли бы увидеть на фото естественные моменты из жизни своих детей в садике — как проходят игры, занятия, даже конфликты или слезы:

— Но этот ужас отфотошопленный — мне кажется, у ИИ получились бы гораздо интереснее фотографии, чем этот кошмар.

В комментариях часть пользователей согласились с Катей и предупредили, что платить за фотосессии детей придется и потом — например, в школе. Некоторые высказывали предположения, что администрация садика имеет свой «процент» от сотрудничества с фотографом.

Однако есть и те, кто считает, что в подобных услугах нет ничего плохого, запрошенные за снимки цены — вполне оправданные, а дети сами с большим удовольствием позируют для постановочных фото:

«Работаю воспитателем в детском саду, и всегда фотосессии проходили отлично, очень атмосферно. И дети с радостью надевали одежду, которую предлагают фотографы, стресса вообще не видела у детей. Очень ждут фотографии».

«Фотографы оставляют процент учреждению. Вот и все». — «Да, это все понятно. Но если уж просят такие деньги, неужели нельзя сотрудничать с профессионалами, которые хорошо выполнят работу за такую сумму», — отвечает автор ролика на подобные комментарии.

«В группе человек 15, и, может, кому-то нравятся такие фотографии. Всегда есть выбор, фотографироваться или нет. Никто из-под палки не ведет и не заставляет покупать эти фото».

«Ой да ладно вам. В этих фото есть свой дух тоже. Забыли, как нас так фоткали? Мой ребенок любит этот движ».

«Я занимаюсь сюжетными съемками 13 лет. Сюжеты всегда меняем, редко повторяются. Последние три года делаем оживающие фото, это очень современно, а главное — детям нравится».

«Я, как воспитатель, согласна с вами. Но, когда я делаю обычное фото деток — скидываю родителям, и есть столько недовольных: «Ой, а почему это у моей, а почему у моего это, почему не поправили или еще что-то…» Отпадает желание, говорю честно».

«Ну я при выписке из роддома заплатила 35 долларов за фото в электронном варианте. И там вообще ничего особенного нет».

«У меня именно такое фото с зонтом ребенка в саду сейчас было! Это жесть, и распечатано на каком-то тонком листе А4, на одном три фото вырезала сама. Я тоже в саду спросила, у вас всегда этот фотограф? Сказали, да, закреплен за садом, другого не будет».

Согласно Кодексу об образовании, основная задача детских садов — предоставление образовательных услуг. Фото- и видеосъемка к этому не относится, напоминают в Министерстве образования. Однако по закону детсад может предоставлять и дополнительные услуги по согласованию с местными органами власти.

В Комитете по образованию Мингорисполкома пояснили: съемка не запрещена, но требует подготовки. Во-первых, нужно получить письменное согласие всех родителей на участие их детей. Во-вторых, для съемки на территории садика необходимо официально оформить временное пользование помещениями, включая договор аренды. Все документы следует подготовить заранее.

