7 ноября 2025, пятница, 11:09
Две страны НАТО разворачивают антидронную систему, протестированную в Украине

  • 7.11.2025, 10:39
  • 1,212
Она способна эффективно обнаруживать и уничтожать российские беспилотники.

После серии вторжений российских беспилотников в воздушное пространство стран НАТО, альянс начал масштабное усиление обороны на восточном фланге. Польша и Румыния уже разворачивают новую американскую систему обнаружения и уничтожения дронов Merops, испытанную в Украине, сообщает Associated Press.

Компактная система, которая помещается в кузове обычного пикапа, использует искусственный интеллект для обнаружения, сопровождения и уничтожения дронов даже в условиях, когда глушится спутниковая или радиосвязь. Merops способна самостоятельно приближаться к вражескому беспилотнику, анализировать угрозу и открывать огонь - или передавать данные другим силам для перехвата.

«Эта система обеспечивает нам очень точное обнаружение и позволяет дешево сбивать дроны по низкой цене. Это гораздо эффективнее, чем поднимать F-35 в воздух для уничтожения дронов ракетой», - отметил полковник Марк Маклеллан из Объединенных сухопутных сил НАТО.

По его словам, Merops поможет защищать как критическую инфраструктуру, так и мобильные подразделения армии. Систему уже начали размещать в Польше и Румынии, а Дания также объявила о закупке технологии.

Потребность в таких системах возросла после того, как в сентябре около 20 российских дронов нарушили польское воздушное пространство, а вскоре Румыния и ряд европейских аэропортов - в Мюнхене, Берлине, Брюсселе и Копенгагене - вынуждены были временно прекратить работу из-за появления беспилотников.

Хотя не все инциденты удалось напрямую связать с Россией, в НАТО признают, что альянс нуждается в масштабной оборонной модернизации.

«Merops - это первый этап построения новой оборонительной линии, и этот процесс займет два-пять лет», - пояснил бригадный генерал Томас Ловин.

Инвестиции в систему осуществил бывший руководитель Google Эрик Шмидт, который поддерживает развитие военных AI-технологий для западных армий.

Европа строит «стену из дронов»

ЕС и НАТО параллельно работают над созданием единой «стены из дронов» - многоуровневой системы противодействия беспилотникам от Норвегии до Турции. В рамках этого проекта США предлагают развернуть сеть датчиков и командных центров, которые будут координировать оборону восточного фланга.

«Мы видим, что Россия делает в Украине. И мы должны быть к этому готовы», - заявил бригадный генерал Закариас Эрнандес из Командования союзных сил НАТО.

Система Merops уже показала эффективность в Украине, где ее тестировали во время боевых действий. Именно эти испытания стали решающими в выборе технологии для Европы.

