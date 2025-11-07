Спецназ ВСУ атаковал нефтебазу «Гвардейская» в Крыму: уничтожены поезда с топливом
- 7.11.2025, 10:48
Мощные удары показали на видео.
В ночь на 6 ноября подразделения Сил специальных операций ВСУ поразили логистические объекты врага, в частности нефтебазу «Гвардейская», на территории временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщает Telegram ССО ВСУ.
«Дроны ССО поразили нефтебазу «Гвардейская», вблизи поселка Гвардейск, ВОТ Крым. Был уничтожен резервуар РВС-400. В момент удара он был заполнен», - говорится в сообщении ССО.
В то же время, в этом же районе, были поражены два поезда с цистернами на сливо-наливной эстакаде. В момент попадания подвижной состав был загружен нефтепродуктами.
Также дроны ССО поразили несколько нефтебаз и складов ГСМ в Симферополе и окрестностях, поселок Битумное. Были уничтожены объекты резервуарного парка. Зафиксированы многочисленные возгорания.
«Силы специальных операций продолжают действовать асимметрично в противодействии военным потугам врага», - отметили в ССО.