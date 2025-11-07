закрыть
7 ноября 2025, пятница
Долгожданную доступную модель Renault показали в деталях на новых фото

  • 7.11.2025, 11:03
Бюджетный электромобиль наконец-то рассекретили официально.

Новый Renault Twingo Electric – долгожданная доступная модель, которую наконец-то рассекретили официально. Бюджетный электромобиль показали в деталях на новых фото.

Как напоминает OBOZ.UA, модель Renault Twingo E-Tech Electric получилась компактной с длиной кузова 3789 мм при колесной базе 2493 мм. Ширина кузова равна 1720 мм, а высота составляет 1491 мм. Объем багажника Renault Twingo – 360 л, и 1000 л, если опустить задние кресла.

К производству и старту продаж электрический бюджетник Renault Twingo 4 поколения готовят в 2026 году по цене менее 20 000 евро. Ранее мы видели концепт Twingo 2024 года. Серийный электрокар Renault почти без изменений повторяет его внешность.

Переднеприводный Renault Twingo EV оснащается 80-сильным электромотором, который позволяет разгоняться до 100 км/ч за 12,1 с. Максимальная скорость составляет 130 км/ч. Батарея емкостью 27 кВтч обеспечивает запас хода 260 км.

Производство нового Renault Twingo 2026 года наладят в Словении на заводе с проектной мощностью 150 000 машин в год. Ожидается, что позже на этих же компонентах появится первый электрокар Dacia Sandero.

