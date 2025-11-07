закрыть
7 ноября 2025, пятница, 12:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Медведев на полставки

1
  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 7.11.2025, 11:09
  • 2,952
Медведев на полставки
Дмитрий Медведев

Разведки России опубликовала очередной безумный пресс-релиз.

Подчиненные Нарышкина из Службы внешней разведки России опубликовали очередной безумный пресс-релиз. На этот раз он называется «Запад готовится возложить на Россию ответственность за возможную аварию на Запорожской АЭС». Доказательств в тексте – ноль, чистая риторика, которую нет возможности проверить.

Вообще, это яркий признак гниения, распада, к которому пришла ельцинско-путинская авторитарная система, когда на ответственных должностях в государстве или в медиа наблюдается «смешение жанров», а назначенцы не просто не стыдятся, а демонстрируют свою некомпетентность, несоответствие должности. Список, конечно, должен открываться фамилией Путин. Но можно назвать еще несколько: Лавров, Нарышкин, Алиханов, Мантуров, Бастрыкин, Медведев, Захарова, Белоусов, Патрушев-старший, Патрушев-младший, Шойгу, Дмитриев, Савельев. Здесь же значительная часть губернаторского корпуса, включая Филимонова и Хинштейна. Из отчаливших в заводь запасников – Рогозин и Борисов.

Что касается Нарышкина, то его место – в программах Соловьева и Скабеевой в качестве «эксперта» по всем вопросам. Судя по пресс-релизам его службы, уровень именно такой.

В упомянутом пресс-релизе СВР словарь не для серьезной государственной структуры, а для ее дискредитации Нарышкиным и его подчиненными: «европейские натовцы», «киевский режим», «западники», «крупная диверсия с жертвами среди украинцев и жителей стран Евросоюза наподобие трагедии малазийского авиарейса МН17 в 2014 году» (!?), «тоталитарно-либеральные элиты». У вас там Медведев на полставки подрабатывает, Нарышкин? Наряду с постами в своем Телеграм-канале он и вам пишет?

Заметим, что ЗАЭС полностью контролируется вооруженными силами России.

Вот еще несколько названий последних пресс-релизов СВР, совершенно неуместных для государственного учреждения, подходящих разве что для соловьевских шоу: «Наполеон, Карл XII, Макрон – траектория падения» (здесь, наверное, Мединский подхалтуривает), «Англичанка снова гадит», «Европа готовится оккупировать Молдавию» и так далее. Что это?!

Вообще-то, Нарышкин, официальное название страны, упомянутой в последнем пресс-релизе – Республика Молдова, «Молдавия» осталась в истории СССР – государства, прекратившего свое существование скоро как 34 года назад. Усвойте это.

В нормальных обстоятельствах, т.е. не при авторитарном режиме, а при независимом парламенте, Нарышкин после заявления о ЗАЭС был бы вызван в Госдуму, в комитет по безопасности, где за закрытыми дверьми состоялось бы разбирательство достоверности сообщенных сведений, а также стиля сообщения. Скорее всего, после этого последовали бы увольнения, в том числе самого Нарышкина. Потому что СВР после таких пресс-релизов выглядит не разведкой, а собранием стендап-комиков с выступлениями на тему разведки.

Нам хватает «развлечений», Нарышкин, в той «движухе», которую вы с Путиным устроили для нас 24 февраля. Не надо больше добавлять.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов