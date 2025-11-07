Медведев на полставки 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

Разведки России опубликовала очередной безумный пресс-релиз.

Подчиненные Нарышкина из Службы внешней разведки России опубликовали очередной безумный пресс-релиз. На этот раз он называется «Запад готовится возложить на Россию ответственность за возможную аварию на Запорожской АЭС». Доказательств в тексте – ноль, чистая риторика, которую нет возможности проверить.

Вообще, это яркий признак гниения, распада, к которому пришла ельцинско-путинская авторитарная система, когда на ответственных должностях в государстве или в медиа наблюдается «смешение жанров», а назначенцы не просто не стыдятся, а демонстрируют свою некомпетентность, несоответствие должности. Список, конечно, должен открываться фамилией Путин. Но можно назвать еще несколько: Лавров, Нарышкин, Алиханов, Мантуров, Бастрыкин, Медведев, Захарова, Белоусов, Патрушев-старший, Патрушев-младший, Шойгу, Дмитриев, Савельев. Здесь же значительная часть губернаторского корпуса, включая Филимонова и Хинштейна. Из отчаливших в заводь запасников – Рогозин и Борисов.

Что касается Нарышкина, то его место – в программах Соловьева и Скабеевой в качестве «эксперта» по всем вопросам. Судя по пресс-релизам его службы, уровень именно такой.

В упомянутом пресс-релизе СВР словарь не для серьезной государственной структуры, а для ее дискредитации Нарышкиным и его подчиненными: «европейские натовцы», «киевский режим», «западники», «крупная диверсия с жертвами среди украинцев и жителей стран Евросоюза наподобие трагедии малазийского авиарейса МН17 в 2014 году» (!?), «тоталитарно-либеральные элиты». У вас там Медведев на полставки подрабатывает, Нарышкин? Наряду с постами в своем Телеграм-канале он и вам пишет?

Заметим, что ЗАЭС полностью контролируется вооруженными силами России.

Вот еще несколько названий последних пресс-релизов СВР, совершенно неуместных для государственного учреждения, подходящих разве что для соловьевских шоу: «Наполеон, Карл XII, Макрон – траектория падения» (здесь, наверное, Мединский подхалтуривает), «Англичанка снова гадит», «Европа готовится оккупировать Молдавию» и так далее. Что это?!

Вообще-то, Нарышкин, официальное название страны, упомянутой в последнем пресс-релизе – Республика Молдова, «Молдавия» осталась в истории СССР – государства, прекратившего свое существование скоро как 34 года назад. Усвойте это.

В нормальных обстоятельствах, т.е. не при авторитарном режиме, а при независимом парламенте, Нарышкин после заявления о ЗАЭС был бы вызван в Госдуму, в комитет по безопасности, где за закрытыми дверьми состоялось бы разбирательство достоверности сообщенных сведений, а также стиля сообщения. Скорее всего, после этого последовали бы увольнения, в том числе самого Нарышкина. Потому что СВР после таких пресс-релизов выглядит не разведкой, а собранием стендап-комиков с выступлениями на тему разведки.

Нам хватает «развлечений», Нарышкин, в той «движухе», которую вы с Путиным устроили для нас 24 февраля. Не надо больше добавлять.

