7 ноября 2025, пятница, 12:05
Лукашенко испугался, что его ликвидируют в Мозыре?

  • 7.11.2025, 11:49
  • 1,056
Лукашенко испугался, что его ликвидируют в Мозыре?

Мост через Припять оцепили.

Служба безопасности Лукашенко не допустила простых мозырян на открытие моста через Припять, сообщает «Флагшток».

В TikTok горожане публикуют видео с жалобами на то, что все подходы к мосту 6 ноября во время визита диктатора были оцеплены.

В результате несколько сотен мозырян наблюдали за церемонией открытия с набережной с расстояния нескольких сотен метров.

На самом мероприятии в качестве «простых жителей» присутствовали заранее отобранные и приглашённые работники госвертикали.

