Лукашенко испугался, что его ликвидируют в Мозыре?
- 7.11.2025, 11:49
- 1,056
Мост через Припять оцепили.
Служба безопасности Лукашенко не допустила простых мозырян на открытие моста через Припять, сообщает «Флагшток».
В TikTok горожане публикуют видео с жалобами на то, что все подходы к мосту 6 ноября во время визита диктатора были оцеплены.
В результате несколько сотен мозырян наблюдали за церемонией открытия с набережной с расстояния нескольких сотен метров.
На самом мероприятии в качестве «простых жителей» присутствовали заранее отобранные и приглашённые работники госвертикали.