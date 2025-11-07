Лукашенко испугался, что его ликвидируют в Мозыре? 7.11.2025, 11:49

1,056

Мост через Припять оцепили.

Служба безопасности Лукашенко не допустила простых мозырян на открытие моста через Припять, сообщает «Флагшток».

В TikTok горожане публикуют видео с жалобами на то, что все подходы к мосту 6 ноября во время визита диктатора были оцеплены.

В результате несколько сотен мозырян наблюдали за церемонией открытия с набережной с расстояния нескольких сотен метров.

На самом мероприятии в качестве «простых жителей» присутствовали заранее отобранные и приглашённые работники госвертикали.

