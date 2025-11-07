Путин может потерять еще миллион солдат ради захвата Донбаса 7.11.2025, 11:51

С наступлением зимы оборона получает преимущество.

Россия может понести от 500 тысяч до одного миллиона дополнительных потерь, если Путин решит полностью захватить Донбасс. Об этом заявил военный аналитик профессор Майкл Кларк, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

По оценкам эксперта, с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Россия уже понесла свыше миллиона безвозвратных и тяжелых потерь. При этом российские силы контролируют около 20% территории Украины.

Несмотря на корректировку военных целей, Кремль продолжает утверждать, что главной задачей остается захват Донбасса, включающего Донецкую и Луганскую области. Сейчас под контролем России находится примерно 90% региона.

По данным американского Института изучения войны, по состоянию на октябрь 2025 года Украина сохраняет контроль над примерно 6,5 тыс. кв. километров Донецкой области — около четверти региона. Эти территории включают стратегически важную линию укрепленных городов: Константиновку, Краматорск, Дружковку и Славянск.

Особенно тяжелые бои продолжаются за Покровск, где, по словам Кларка, Россия уже несет огромные потери и в случае продолжения наступления может столкнуться с еще более серьезными последствиями.

«Если Россия готова потерять еще полмиллиона или миллион человек к сентябрю следующего года, она, вероятно, сможет захватить Донбасс», — заявил аналитик.

Кларк отметил, что Украина, несмотря на трудности, демонстрирует позитивные результаты на Черном море, стабилизирует экономику и готовится к зиме благодаря генераторам и интеграции в энергосистему ЕС.

Эксперт также подчеркнул, что с наступлением зимы оборона получает преимущество: защитникам проще удерживать позиции, тогда как наступающим приходится постоянно перемещаться и укреплять новые рубежи.

