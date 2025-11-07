Миллионер назвал простую кофейную привычку, способную продлить жизнь 2 7.11.2025, 12:46

2,832

Выводы оказались интересными.

Миллионер-биохакер Брайан Джонсон, одержимый идеей «жить вечно», раскрыл простой секрет использования кофе для продления жизни. Недавнее исследование подтвердило: регулярное употребление кофе снижает риск смерти, но ключевым является не только количество, но и время употребления напитка.

Об этом сообщает Unilad.

Техномиллионер Джонсон уже давно известен своим желанием «жить вечно» и проводит многочисленные эксперименты, чтобы достичь максимальной продолжительности жизни. В его самые экстравагантные методы входят, в частности, даже процедуры с применением крови собственного сына.

Каждое утро Джонсон придерживается чрезвычайно насыщенного расписания: он сочетает терапию синим и красным светом, ультрафиолетовое облучение и прием десятков добавок. Рацион биохакера также тщательно сбалансирован — никаких случайных продуктов, только овощи, суперфуды и витаминные комплексы.

Но что он думает о кофе — одном из самых распространенных утренних напитков в мире? Джонсон обратил внимание на новое научное исследование, которое изучало, как кофе может влиять на продолжительность жизни.

В рамках Национального опроса США по здоровью и питанию (NHANES), который длился с 1999 по 2018 год, ученые наблюдали за 40 725 взрослыми американцами.

Выводы оказались интересными: те, кто регулярно пьет кофе, имели на 16% ниже риск смерти от любых причин и на 31% меньше шансов умереть от сердечно-сосудистых болезней по сравнению с теми, кто кофе не употребляет.

«Это первое исследование, которое изучает связь между временем потребления кофе и влиянием на здоровье. Наши результаты свидетельствуют, что важно не только то, пьете ли вы кофе и сколько, но и когда именно вы его пьете», — отметил автор исследования доктор Лу Ци.

«Обычно мы не даем рекомендаций по времени приема продуктов в пищевых советах, но, возможно, в будущем нам стоит это учитывать», — добавил он.

Однако, по словам Джонсона, ключевой момент заключается именно во времени потребления кофе.

Он объяснил, что утром кофе действительно приносит пользу, тогда как во второй половине дня или вечером — наоборот, может вредить.

На своих страницах в соцсетях биохакер предостерег, что употребление кофеина после обеда может заставить вас «потерять» пользу для долголетия.

«Кофеин имеет период полувыведения пять-шесть часов. Это означает, что чашка кофе в 15:00 оставляет в организме половину кофеина даже в 21:00. Этот остаточный кофеин может разрушить ваш сон. И если я еще не сказал этого достаточно, сон — это номер один среди всего, что вы можете сделать для своего здоровья», — объяснил Джонсон.

К слову, эксперты утверждают: пить кофе сразу после пробуждения неэффективно, поскольку в это время максимальный уровень кортизола (гормона бодрости). Кофеин «соревнуется» с ним, уменьшая эффект. «Золотые часы» для кофе — это период, когда уровень кортизола снижается, примерно через 1-3 часа после пробуждения. Для большинства людей это 9:30-11:30 утра. Употребление кофе в это время максимально повышает концентрацию, стимулирует дофамин и, по исследованиям, снижает риск преждевременной смерти.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com