закрыть
7 ноября 2025, пятница, 13:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Миллионер назвал простую кофейную привычку, способную продлить жизнь

2
  • 7.11.2025, 12:46
  • 2,832
Миллионер назвал простую кофейную привычку, способную продлить жизнь

Выводы оказались интересными.

Миллионер-биохакер Брайан Джонсон, одержимый идеей «жить вечно», раскрыл простой секрет использования кофе для продления жизни. Недавнее исследование подтвердило: регулярное употребление кофе снижает риск смерти, но ключевым является не только количество, но и время употребления напитка.

Об этом сообщает Unilad.

Техномиллионер Джонсон уже давно известен своим желанием «жить вечно» и проводит многочисленные эксперименты, чтобы достичь максимальной продолжительности жизни. В его самые экстравагантные методы входят, в частности, даже процедуры с применением крови собственного сына.

Каждое утро Джонсон придерживается чрезвычайно насыщенного расписания: он сочетает терапию синим и красным светом, ультрафиолетовое облучение и прием десятков добавок. Рацион биохакера также тщательно сбалансирован — никаких случайных продуктов, только овощи, суперфуды и витаминные комплексы.

Но что он думает о кофе — одном из самых распространенных утренних напитков в мире? Джонсон обратил внимание на новое научное исследование, которое изучало, как кофе может влиять на продолжительность жизни.

В рамках Национального опроса США по здоровью и питанию (NHANES), который длился с 1999 по 2018 год, ученые наблюдали за 40 725 взрослыми американцами.

Выводы оказались интересными: те, кто регулярно пьет кофе, имели на 16% ниже риск смерти от любых причин и на 31% меньше шансов умереть от сердечно-сосудистых болезней по сравнению с теми, кто кофе не употребляет.

«Это первое исследование, которое изучает связь между временем потребления кофе и влиянием на здоровье. Наши результаты свидетельствуют, что важно не только то, пьете ли вы кофе и сколько, но и когда именно вы его пьете», — отметил автор исследования доктор Лу Ци.

«Обычно мы не даем рекомендаций по времени приема продуктов в пищевых советах, но, возможно, в будущем нам стоит это учитывать», — добавил он.

Однако, по словам Джонсона, ключевой момент заключается именно во времени потребления кофе.

Он объяснил, что утром кофе действительно приносит пользу, тогда как во второй половине дня или вечером — наоборот, может вредить.

На своих страницах в соцсетях биохакер предостерег, что употребление кофеина после обеда может заставить вас «потерять» пользу для долголетия.

«Кофеин имеет период полувыведения пять-шесть часов. Это означает, что чашка кофе в 15:00 оставляет в организме половину кофеина даже в 21:00. Этот остаточный кофеин может разрушить ваш сон. И если я еще не сказал этого достаточно, сон — это номер один среди всего, что вы можете сделать для своего здоровья», — объяснил Джонсон.

К слову, эксперты утверждают: пить кофе сразу после пробуждения неэффективно, поскольку в это время максимальный уровень кортизола (гормона бодрости). Кофеин «соревнуется» с ним, уменьшая эффект. «Золотые часы» для кофе — это период, когда уровень кортизола снижается, примерно через 1-3 часа после пробуждения. Для большинства людей это 9:30-11:30 утра. Употребление кофе в это время максимально повышает концентрацию, стимулирует дофамин и, по исследованиям, снижает риск преждевременной смерти.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов