7 ноября 2025, пятница, 13:54
Россиянам начнут отключать мобильный интернет после возвращения из-за границы

2
  • 7.11.2025, 12:48
  • 2,638
Ограничение будет действовать в течение 24 часов после прибытия в страну.

Власти РФ собираются отключать мобильный интернет и возможность отправить СМС на сим-картах возвращающихся из-за границы россиян, сообщили «Коммерсанту» четыре источника на телекоммуникационном рынке.

Такое ограничение будет действовать в течение 24 часов после прибытия в страну. При этом «период охлаждения» планируется применять не только к сим-картам, находившимся в международном роуминге, но к картам, которые были неактивны в течение трех суток на территории страны.

На данный момент подобное «охлаждение» уже действует для иностранных сим-карт, которые появляются в российских сетях. По словам источников «Коммерсанта», для номеров россиян власти предусмотрели механизм, который позволит сократить период ограничения связи. На телефон предполагается высылать СМС с ссылкой, по которой абоненту нужно будет подтвердить, что он человек, а не бот. После этого работа мобильного интернета и СМС возобновится. Однако, как отметил один из собеседников издания, «остается открытым» вопрос, есть ли у операторов связи техническая возможность для реализации этого комплекса мер.

«Введение «периода охлаждения» для сим-карт вполне может применяться в качестве меры противодействия беспилотникам, используемым для атак на российскую инфраструктуру», — говорит гендиректор и основатель компании «Флай Дрон» Никита Данилов. В то же время, по его словам, само по себе «охлаждение» не дает стопроцентной защиты от дронов, против которых требуется также применять радиоэлектронные и физические средства воздействия.

Собеседник «Коммерсанта» на телекоммуникационном рынке отметил, что на первых порах операторы столкнутся с раздражением абонентов, «особенно на авиаузлах, где остро стоит вопрос времени». Также первое время не исключены технические неполадки, из-за которых могут не доходить СМС для верификации абонента, добавил он.

