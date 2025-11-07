Трамп: Казахстан присоединится к «Авраамовым соглашениям» 7.11.2025, 12:55

Что они предусматривают?

Казахстан станет участником Авраамовых соглашений, направленных на налаживание дипломатических связей между Изреилем и странами с мусульманским большинством населения. Официальная церемония подписания состоится в ближайшее время.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп после общения с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньянгу и президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым – передает агенство Reuters. Правительство Казахстана подтвердило финальный этап переговоров по присоединению. Также к соглашениям планируют присоединиться другие страны, предварительно это Азербайджан и Узбекистан.

Казахстан уже имеет дипломатические и экономические связи с Израилем, поэтому, по словам местного правительства, такое соглашение будет иметь символический характер.

«Наше ожидаемое присоединение к Авраамовым соглашениям является естественным и логическим продолжением внешнеполитического курса Казахстана, основанного на диалоге, взаимном уважении и региональной стабильности», – говорится в сообщении правительства Казахстана.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что договоренности создадут условия для углубления партнерства и развития совместных проектов.

Один из источников агентства Reuters рассказал, что Вашингтон надеется, что присоединение Казахстана поможет восстановить действие Авраамовых соглашений. Их расширение остановили из-за войны в Газе. Трамп неоднократно подчеркивал намерение расширить эти договоренности, которые во время его первого президентского срока привели к установлению отношений Израиля с ОАЭ, Бахрейном и Марокко.

Что такое Авраамовы соглашения

Это серия договоренностей, заключенных в 2020-2021 годах при посредничестве США. Авраамовы соглашения предусматривают налаживание отношений между Израилем и рядом арабских стран: Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Суданом и Марокко.

В соглашение между Израилем и ОАЭ входили документы «Соглашение Авраама о мире: мирный договор» и «Дипломатические отношения и полная нормализация между Объединенными Арабскими Эмиратами и Государством Израиль». Бахрейн и Израиль подписали «Соглашение Авраама: Декларация о мире, сотрудничестве и конструктивных дипломатических и дружеских отношениях». А с Марокко заключили первый подобный документ между странами – меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности. Судан присоединился к соглашениям после исключения из списка стран-спонсоров терроризма и получения кредита от США для погашения задолженности перед Всемирным банком, однако не подписал основную часть пакета документов.

Подписание соглашений стало фактором усиления безопасности в регионе, в частности через развитие стратегического партнерства и сотрудничества в сферах обороны и кибербезопасности.

