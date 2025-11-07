закрыть
7 ноября 2025, пятница, 13:54
Лукашисты заварили «кашу из краденного топора»

  • Артем Синицын, «Салідарнасць»
  • 7.11.2025, 13:11
  • 2,758
Копия оказалась дороже оригинала.

Более года МТЗ и «Горизонт» занимаются производством отечественного топора. Ну как отечественного — краденного, если называть вещи своими именами.

И спустя этот год с лишним у нас есть возможность сравнить белорусский топор по цене с зарубежными аналогами. Что и сделало «Зеркало». И так вышло, что сравнение это совсем не в пользу продукта отечественных производителей.

Выяснилось, что топоры прозводства МТЗ и «Горизонт» сравнимы по цене с продукцией популярных западных брендов, а в некоторых случаях превосходят по стоимости некоторые импортные аналоги.

На МТЗ утверждают, что себестоимость их продукции снизится, когда предприятие запустит полный цикл производства. Но верится в это с трудом, так как в мае прошлого года их топоры стоили в 1,4 раза дешевле.

Вышло, как в известном изречении: хотели как лучше, а вышло — как всегда. Стоило ли заваривать всю эту кашу из собственного топора в угоду престарелому дровосеку №1, если по факту дешевле купить оригинал, чем его краденую копию?

В наших реалиях логика в действиях чиновников есть, хоть понравится она далеко не каждому. Практика показывает, как и в случае с другими примерами импортозамещения, что всегда можно найти покупателя «отечественной продукции».

Как было, например, с автомобилями Samand, которые в свое время «добровольно» покупали госорганизации. Вряд ли в лесничествах и других профильных бюджетных организациях смогут отказаться от белорусских копий «фискарсов», если кто-то решит их осчастливить отечественной новинкой.

Артем Синицын, «Салідарнасць»

