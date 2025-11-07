закрыть
Высокопоставленный генерал НАТО: Россия может нанести удар по Альянсу уже завтра

  7.11.2025, 13:19
  • 1,478
Высокопоставленный генерал НАТО: Россия может нанести удар по Альянсу уже завтра

Это зависит от трех факторов.

Россия может нанести ограниченный удар по НАТО «уже завтра», если захочет, а к 2029 году - уже гораздо более масштабный, так как Москва активно перевооружается. Об этом заявил глава объединенного оперативного командования союзников по НАТО, немецкий генерал-лейтенант Александр Сольфранк в интервью Reuters.

«Если взглянуть на нынешние возможности и боевую мощь России, то она может начать ограниченную атаку на территорию НАТО уже завтра. Небольшую, быструю и ограниченную регионом, ничего масштабного - для этого Россия слишком занята в Украине», - сказал он журналистам.

По словам Сольфранка, нападет ли Россия на НАТО, зависит от трех факторов: военной мощи Москвы, ее военных достижений и руководства.

«Эти три фактора приводят меня к выводу, что нападение России вполне возможно. Будет ли оно иметь место или нет, во многом зависит от нашего собственного поведения», - подчеркнул генерал-лейтенант.

