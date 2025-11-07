Высокопоставленный генерал НАТО: Россия может нанести удар по Альянсу уже завтра 7.11.2025, 13:19

1,478

Это зависит от трех факторов.

Россия может нанести ограниченный удар по НАТО «уже завтра», если захочет, а к 2029 году - уже гораздо более масштабный, так как Москва активно перевооружается. Об этом заявил глава объединенного оперативного командования союзников по НАТО, немецкий генерал-лейтенант Александр Сольфранк в интервью Reuters.

«Если взглянуть на нынешние возможности и боевую мощь России, то она может начать ограниченную атаку на территорию НАТО уже завтра. Небольшую, быструю и ограниченную регионом, ничего масштабного - для этого Россия слишком занята в Украине», - сказал он журналистам.

По словам Сольфранка, нападет ли Россия на НАТО, зависит от трех факторов: военной мощи Москвы, ее военных достижений и руководства.

«Эти три фактора приводят меня к выводу, что нападение России вполне возможно. Будет ли оно иметь место или нет, во многом зависит от нашего собственного поведения», - подчеркнул генерал-лейтенант.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com