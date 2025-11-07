закрыть
7 ноября 2025, пятница, 14:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Польше наступают длинные выходные

  • 7.11.2025, 14:03
В Польше наступают длинные выходные

Белорусам на заметку.

С 8 по 11 ноября в Польше длинные выходные. 11 ноября, во вторник, страна празднует День независимости. А 10 ноября, в понедельник, многие возьмут выходной в счет Дня всех святых, выпавшего на субботу, 1 ноября, пишет Most .

Все госорганы, включая местные администрации, налоговые инспекции и соцстрах, будут закрыты 10 и 11 ноября. Соответствующее постановление подписал премьер-министр.

А вот у торговли переноса дней не будет. Магазины (кроме тех, что открыты в неторговые воскресенья) будут закрыты только 9 и 11 ноября, а 8-го и 10-го будут работать.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов