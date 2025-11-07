В Польше наступают длинные выходные
- 7.11.2025, 14:03
Белорусам на заметку.
С 8 по 11 ноября в Польше длинные выходные. 11 ноября, во вторник, страна празднует День независимости. А 10 ноября, в понедельник, многие возьмут выходной в счет Дня всех святых, выпавшего на субботу, 1 ноября, пишет Most .
Все госорганы, включая местные администрации, налоговые инспекции и соцстрах, будут закрыты 10 и 11 ноября. Соответствующее постановление подписал премьер-министр.
А вот у торговли переноса дней не будет. Магазины (кроме тех, что открыты в неторговые воскресенья) будут закрыты только 9 и 11 ноября, а 8-го и 10-го будут работать.