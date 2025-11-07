«Не смогла донести грибы до машины»3
- 7.11.2025, 14:23
Белорусы продолжают хвастаться итогами тихой охоты.
В стране не останавливается грибное нашествие. Больше всего сейчас собирают именно опят. Их настолько много, что некоторые даже не могут унести свой «улов» из леса, пишет «Точка».
Белоруска поделилась, что насобирала гигантское количество грибов в Борисовском районе. Женщина ехидно отметила, что раньше картошку мешками собирали, а теперь – грибы.
«Как мне вынести, никого нет?» – задается она вопросом.
В итоге героиня рассказала, что взяла мешок на плечи, ведро – в руку и потащила все к машине. К слову, скорее всего, она набрала молодых опят.
А что думают люди?
Многие пользователи решили, что не надо столько собирать грибов и это все «от жадности». Некоторые также предлагали, чтобы женщина поделилась своим уловом. Вот лишь некоторые комментарии:
«Для чего столько?»
«Это не жадность, а азарт. Я вообще не ем грибы, но собирать люблю»
«Это жадность, азарт – искать красавцев боровиков, а на эту мелочь даже бы внимания не обратила»
«Не нужно жадным быть, набрали немного, и хватит. Нет, только себе. А другие не люди уже?»
«Не соберу, так понадкусываю и удавлюсь».