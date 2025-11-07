закрыть
«Не смогла донести грибы до машины»

3
  • 7.11.2025, 14:23
  • 2,042
«Не смогла донести грибы до машины»

Белорусы продолжают хвастаться итогами тихой охоты.

В стране не останавливается грибное нашествие. Больше всего сейчас собирают именно опят. Их настолько много, что некоторые даже не могут унести свой «улов» из леса, пишет «Точка».

@natasha040970

♬ оригинальный звук - imperatritsa0409

Белоруска поделилась, что насобирала гигантское количество грибов в Борисовском районе. Женщина ехидно отметила, что раньше картошку мешками собирали, а теперь – грибы.

«Как мне вынести, никого нет?» – задается она вопросом.

В итоге героиня рассказала, что взяла мешок на плечи, ведро – в руку и потащила все к машине. К слову, скорее всего, она набрала молодых опят.

А что думают люди?

Многие пользователи решили, что не надо столько собирать грибов и это все «от жадности». Некоторые также предлагали, чтобы женщина поделилась своим уловом. Вот лишь некоторые комментарии:

«Для чего столько?»

«Это не жадность, а азарт. Я вообще не ем грибы, но собирать люблю»

«Это жадность, азарт – искать красавцев боровиков, а на эту мелочь даже бы внимания не обратила»

«Не нужно жадным быть, набрали немного, и хватит. Нет, только себе. А другие не люди уже?»

«Не соберу, так понадкусываю и удавлюсь».

