«Не смогла донести грибы до машины» 3 7.11.2025, 14:23

2,042

Белорусы продолжают хвастаться итогами тихой охоты.

В стране не останавливается грибное нашествие. Больше всего сейчас собирают именно опят. Их настолько много, что некоторые даже не могут унести свой «улов» из леса, пишет «Точка».

@natasha040970 ♬ оригинальный звук - imperatritsa0409

Белоруска поделилась, что насобирала гигантское количество грибов в Борисовском районе. Женщина ехидно отметила, что раньше картошку мешками собирали, а теперь – грибы.

«Как мне вынести, никого нет?» – задается она вопросом.

В итоге героиня рассказала, что взяла мешок на плечи, ведро – в руку и потащила все к машине. К слову, скорее всего, она набрала молодых опят.

А что думают люди?

Многие пользователи решили, что не надо столько собирать грибов и это все «от жадности». Некоторые также предлагали, чтобы женщина поделилась своим уловом. Вот лишь некоторые комментарии:

«Для чего столько?»

«Это не жадность, а азарт. Я вообще не ем грибы, но собирать люблю»

«Это жадность, азарт – искать красавцев боровиков, а на эту мелочь даже бы внимания не обратила»

«Не нужно жадным быть, набрали немного, и хватит. Нет, только себе. А другие не люди уже?»

«Не соберу, так понадкусываю и удавлюсь».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com