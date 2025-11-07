Законы кармы для РФ 3 Владимир Омельченко

Россиян поймали на очередной лжи.

После того, как Соединенные Штаты не отреагировали на заранее заготовленные заявления на Совбезе РФ об испытании Россией ядерного оружия, российская пропаганда запустила очередную выдумку: якобы Украина совместно со странами НАТО готовит диверсию на Запорожской атомной электростанции (находящейся в российской оккупации). Аварию, мол, якобы хотят организовать «с расплавлением зоны ядерных реакторов» и она должна привести, как заявляют россияне, к «жертвам среди украинцев и европейцев». Более того, британцы, по словам россиян, «уже посчитали радиоактивное заражение».

На что направлена эта очередная волна российского ядерного террора в Украине?

Дело в том, что пока работают девять атомных блоков на подконтрольной Украине территории (общей мощностью около 7,5 ГВт), разрушить энергетическую устойчивость Украины практически невозможно. Эти блоки - фундамент энергетической безопасности Украины. В Кремле об этом прекрасно знают.

Именно поэтому в ноябре 2022 года и в августе 2024 года россияне сознательно наносили удары с воздуха по подстанциям ОСП Укрэнерго по выдаче мощностей с АЭС. Это привело к переходу работы атомных блоков во внепроектный аварийный режим с риском масштабной аварии.

Тогда ситуацию спасла подготовленность украинских атомщиков, наличие оборудования, ранее смонтированного в рамках программы повышения безопасности, а также примененные уникальные меры предосторожности.

В октябре 2025 года, по данным МАГАТЭ, российские террористы снова атаковали подстанции ОСП, связанные с передачей электроэнергии АЭС...

Все эти случаи, вместе с системными атаками на ЛЭП, питающие собственные нужды ЗАЭС, наглядно свидетельствуют об усилении ядерного терроризма Российской Федерации в Украине. Как известно, план переподключения ЗАЭС к энергетической системе России был сорван (говорят, не без помощи партизан на оккупированных территориях), и это заставило российских оккупантов вновь согласиться с подключением станции к ОЭС Украины (ЛЭП Ферросплавная, ЛЭП Днепровская).

Однако, распространяя очередные лживые страшилки вокруг ЗАЭС и продолжая разрушать подстанции по выдаче мощностей украинских АЭС, российские оккупанты почему-то не допускают ситуации с подрывом подобных подстанций на российских АЭС.

Однако ситуация, когда в РФ может возникнуть каскад аварий чернобыльского масштаба - вполне возможна, законы кармы никто не отменял.

И, в таком случае есть большие сомнения, что российские атомщики смогут справиться с этими инцидентами так же, как это сделали украинские. Ведь ни такого опыта, ни необходимого дополнительного оборудования у россиян нет.

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, «Униан»

