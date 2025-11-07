закрыть
7 ноября 2025, пятница, 15:38
Законы кармы для РФ

  • Владимир Омельченко
  • 7.11.2025, 14:29
  • 3,128
Россиян поймали на очередной лжи.

После того, как Соединенные Штаты не отреагировали на заранее заготовленные заявления на Совбезе РФ об испытании Россией ядерного оружия, российская пропаганда запустила очередную выдумку: якобы Украина совместно со странами НАТО готовит диверсию на Запорожской атомной электростанции (находящейся в российской оккупации). Аварию, мол, якобы хотят организовать «с расплавлением зоны ядерных реакторов» и она должна привести, как заявляют россияне, к «жертвам среди украинцев и европейцев». Более того, британцы, по словам россиян, «уже посчитали радиоактивное заражение».

На что направлена эта очередная волна российского ядерного террора в Украине?

Дело в том, что пока работают девять атомных блоков на подконтрольной Украине территории (общей мощностью около 7,5 ГВт), разрушить энергетическую устойчивость Украины практически невозможно. Эти блоки - фундамент энергетической безопасности Украины. В Кремле об этом прекрасно знают.

Именно поэтому в ноябре 2022 года и в августе 2024 года россияне сознательно наносили удары с воздуха по подстанциям ОСП Укрэнерго по выдаче мощностей с АЭС. Это привело к переходу работы атомных блоков во внепроектный аварийный режим с риском масштабной аварии.

Тогда ситуацию спасла подготовленность украинских атомщиков, наличие оборудования, ранее смонтированного в рамках программы повышения безопасности, а также примененные уникальные меры предосторожности.

В октябре 2025 года, по данным МАГАТЭ, российские террористы снова атаковали подстанции ОСП, связанные с передачей электроэнергии АЭС...

Все эти случаи, вместе с системными атаками на ЛЭП, питающие собственные нужды ЗАЭС, наглядно свидетельствуют об усилении ядерного терроризма Российской Федерации в Украине. Как известно, план переподключения ЗАЭС к энергетической системе России был сорван (говорят, не без помощи партизан на оккупированных территориях), и это заставило российских оккупантов вновь согласиться с подключением станции к ОЭС Украины (ЛЭП Ферросплавная, ЛЭП Днепровская).

Однако, распространяя очередные лживые страшилки вокруг ЗАЭС и продолжая разрушать подстанции по выдаче мощностей украинских АЭС, российские оккупанты почему-то не допускают ситуации с подрывом подобных подстанций на российских АЭС.

Однако ситуация, когда в РФ может возникнуть каскад аварий чернобыльского масштаба - вполне возможна, законы кармы никто не отменял.

И, в таком случае есть большие сомнения, что российские атомщики смогут справиться с этими инцидентами так же, как это сделали украинские. Ведь ни такого опыта, ни необходимого дополнительного оборудования у россиян нет.

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, «Униан»

