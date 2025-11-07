закрыть
7 ноября 2025, пятница, 15:39
«Лукашенко боится покушения»

2
  • 7.11.2025, 14:47
  • 2,462
Диктатора охватила паранойя.

Лукашенко боится за свою жизнь. Во время разговора диктатора с руководителем гомельской «вертикали» за спиной последнего стояло минимум три охранника.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях эмоционально отреагировали на новость об этом. Приводим некоторые из них:

«Суда в Гааге он боится. Жалкий и никчемный».

«С какой стороны он боится покушения? Я думаю, что с «братской».

«Главный враг «лукишки» - белорусский народ!»

«Зато какие у охранников «одушевленные» лица».

«А еще в радиусе 10 км отобрали триммеры для покоса травы. Ведь если Лукашенко услышит звук и примет его за дрон, то покроет фекалиями всю округу».

«Когда-то чёрт дёрнул приехать в Раубичи, когда там катался Лукашенко. Ребята в чёрном стояли через каждые сто метров абсолютно везде, даже в лесу».

