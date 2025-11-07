«Лукашенко боится покушения»2
- 7.11.2025, 14:47
- 2,462
Диктатора охватила паранойя.
Лукашенко боится за свою жизнь. Во время разговора диктатора с руководителем гомельской «вертикали» за спиной последнего стояло минимум три охранника.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях эмоционально отреагировали на новость об этом. Приводим некоторые из них:
«Суда в Гааге он боится. Жалкий и никчемный».
«С какой стороны он боится покушения? Я думаю, что с «братской».
«Главный враг «лукишки» - белорусский народ!»
«Зато какие у охранников «одушевленные» лица».
«А еще в радиусе 10 км отобрали триммеры для покоса травы. Ведь если Лукашенко услышит звук и примет его за дрон, то покроет фекалиями всю округу».
«Когда-то чёрт дёрнул приехать в Раубичи, когда там катался Лукашенко. Ребята в чёрном стояли через каждые сто метров абсолютно везде, даже в лесу».