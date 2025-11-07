Мощный взрыв в Башкортостане: дроны ГУР поразили стратегический завод России
- 7.11.2025, 14:52
На заводе изготавливают продукцию для нужд российской армии.
6 ноября мастера дальнобойных дронов Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесли успешное огневое поражение по Стерлитамакскому нефтехимическому заводу (СНХЗ).
Завод расположен в Башкортостане, это одно из ключевых предприятий нефтехимпрома государства-агрессора, сообщили в ГУР.
Отмечается, что на заводе изготавливают продукцию для нужд российской оккупационной армии и военно-промышленного комплекса, в частности - ионол, авиационный бензин, синтетические полимеры.
- В результате удара по вражескому нефтехимическому предприятию возник пожар на территории цеха по производству агидола - присадки к авиационному топливу, - проинформировали в разведке.