Мощный взрыв в Башкортостане: дроны ГУР поразили стратегический завод России 7.11.2025, 14:52

1,492

На заводе изготавливают продукцию для нужд российской армии.

6 ноября мастера дальнобойных дронов Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесли успешное огневое поражение по Стерлитамакскому нефтехимическому заводу (СНХЗ).

Завод расположен в Башкортостане, это одно из ключевых предприятий нефтехимпрома государства-агрессора, сообщили в ГУР.

Отмечается, что на заводе изготавливают продукцию для нужд российской оккупационной армии и военно-промышленного комплекса, в частности - ионол, авиационный бензин, синтетические полимеры.

- В результате удара по вражескому нефтехимическому предприятию возник пожар на территории цеха по производству агидола - присадки к авиационному топливу, - проинформировали в разведке.

