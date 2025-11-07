В Сеть попал интересный тест на знание географии
Что за страну забыли подписать на фото?
География кажется лёгкой, пока не сталкиваешься с задачей узнать страну по контурной карте. Узнать страну по фотографии — дело одно, но определить её только по контуру на карте куда сложнее.
Многие страны имеют схожие границы, и отличить их друг от друга не так-то просто. Наш тест проверит, насколько вы внимательны и насколько свежи ваши школьные знания. Здесь нет хитрых вопросов, только «голая» контурная карта — и всё зависит от вашей памяти и наблюдательности, отмечает «Вокруг света».
Некоторые силуэты покажутся очевидными, но другие заставят серьёзно задуматься.
Итак, что это за страна? Свой ответ напишите в комментариях.