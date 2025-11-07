закрыть
Дом в закрытом комплексе под Минском продали почти за миллион долларов

  • 7.11.2025, 15:22
Дом в закрытом комплексе под Минском продали почти за миллион долларов

Летом там засветился американский певец.

Коттедж в комплексе «Мируар» возле Минского моря купили за 996 тысяч долларов — он стал самым дорогим проданным в Беларуси по итогам октября. Об этом сообщила эксперт по недвижимости Наталья Литовская. («Зеркало» https://news.zerkalo.io/life/112853.html?c) рассказывает о загадочном поселке, принадлежащим бизнесмену из Турции, где успел засветиться поп-певец из США.

Что за комплекс?

По информации Натальи Литовской, объекты в поселке «Мируар» уже попадали в топ самых крупных сделок по итогам июня и июля. Она отмечает, что эти дома не рекламируются, так как «не рассчитаны на широкие народные массы».

Полное название комплекса — «MIRUAR SPA-HOTEL & VILLAS». Он построен на месте заброшенного ресторана «Заславль» на территории агрогородка «Ждановичи» в Минском районе. Забор коттеджного поселка граничит с пляжем № 3 на берегу Минского моря.

На сайте проекта говорится, что это загородная усадебная застройка, состоящая из 44 вилл VIP-класса. Площадь каждой виллы — 570−650 кв. м. В них по пять спален с ванными комнатами и гардеробными и «просторная гостиная с камином». Также в коттеджах есть зона SPA и тренажерный зал. На территории участка уже созданы «ландшафтный дизайн с автоматическим поливом и подсветкой» и зона барбекю.

Застройщик указывает, что территория поселка закрытая и находится под круглосуточной охраной с видеонаблюдением. Жильцам обещают «высокий уровень приватности» и консьерж-сервис.

Также на территории находится «уникальный SPA-отель с апартаментами, салоном красоты, зоной SPА, бассейном, тренажерным залом и кафе-рестораном». Цены вилл на сайте не указаны.

Кто его владельцы?

У компании-застройщика «Мируар» два совладельца. Первый — Мустафа Эгемен Шенер, ему принадлежит 70% компании. Это официальный владелец белoрусского ООО «Игорный картель», которое стоит за казино H CASINO в отеле DoubleTree by Hilton в центре Минска. Ранее журналисты-расследователи называли Шенера гражданином Турции, однако в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей страной его гражданства указана Беларусь.

В феврале 2025 года Белoрусский расследовательский центр выпустил материал, в котором говорилось, что в его казино отмывали сотни миллионов евро со всей Европы, собранные через нелегальные ставки.

Второй совладелец «Мируара» — Александр Калджиев, его доля — 30%. Он советник в компании «Маркетлига» — сети магазинов беспошлинной торговли, которая принадлежит Национальному олимпийскому комитету и Президентскому спортивному клубу. Кроме прочего Калджиев был почетным консулом Беларуси в Вануату.

Что там делал американский певец?

В июле 2025 года в Минск приезжал американский поп-певец Джейсон Деруло. За несколько дней он успел «отдохнуть» в баре на Зыбицкой, а также дать интервью госТВ, встретиться с премьер-министром Александром Турчиным и главой НОК Виктором Лукашенко. Однако первым делом Деруло встретился с Мустафой Шенером, основным владельцем «Мируара».

Реальная цель этой поездки осталась неизвестна. Вскоре после нее в Instagram-аккаунте Деруло появилось видео, где он поет и танцует в коттедже на берегу водоема. В пейзажах журналисты узнали именно закрытый комплекс «Мируар».

Кстати, во время встречи Турчина с Деруло в разговоре упоминали некий дом.

— Если насчет дома подумаете, мы готовы помочь, — предложил Турчин.

— Да, мне нужна помощь, — ответил Деруло.

