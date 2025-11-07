Виталий Портников: Лукашенко будет труднее с каждым днем 7.11.2025, 15:35

Диктатор понял, что белорусы его ненавидят.

Приглашение Лукашенко переселиться в Беларусь — верх цинизма. Об этом на своем Youtube-канале заявил известный украинский журналист Виталий Портников. Сайт Charter97.org приводит стенограмму:

— Вначале белорусский диктатор предоставляет территорию своей страны для нападения на соседнее государство, обрекает его жителей на смерть, ракетные обстрелы, бомбардировки, грабежи, изнасилования, на годы жизни в обстановке бесконечной войны. А затем приглашает этих страдающих от войны, во многом связанной с его собственными усилиями и вкладом людей, переезжать в Беларусь и работать на один из самых архаичных и человеконенавистнических режимов современного мира. Обещает украинцам, которые борются за сохранение своего государства и демократических свобод в этом государстве, возможность пожить при диктатуре, которую имеют граждане Беларуси.

Нет никаких сомнений, что если бы сами граждане Беларуси могли решать, какой будет власть в их стране, президентом Беларуси точно не был бы Лукашенко, окруженный вороватой сворой соратников и контролируемый из Кремля. Нет никаких сомнений, что если бы граждане Беларуси имели бы возможность решать, как действовать собственному правительству, никто из них никогда не согласился бы на присутствие российских войск на белорусской земле и на агрессию, совершенную российскими вооруженными силами с территории Беларуси. Я думаю, что белорусы сделали бы все возможное, чтобы помешать российской агрессии, потому что и сами они воспринимают российские войска на собственной территории как оккупационные, и режим Лукашенко воспринимается достаточно давно как оккупационный, даже теми, кто в 90-е годы неосмотрительно голосовал за самодовольного популиста, обещающего белорусам блага за счет использования российского экономического потенциала.

Обо всем этом можно говорить как о факторе белорусской политической жизни до того момента, пока Лукашенко еще и украинцев не попытался пригласить жить и работать в Беларуси, считает Виталий Портников:

— Очевидно это потому, что собственные граждане Лукашенко уже не устраивают. Он продолжает опасаться народных выступлений, потому что 2020 год заставил его сделать очевидный вывод. Он не является героем для собственного населения. Единственная возможность для него уцелеть, это усесться на российских штыках. А это ведь не самое комфортное положение.

Вот и продолжает надеяться Лукашенко, что если он, например, пригласит уставших от войны украинцев, то выходцами из этой страны, которые решатся на переезд в Беларусь, будет не до замены власти и не до протестов. Они смогут в этом случае стать частью экономической машины режима в ситуации, когда у Лукашенко не так уж много возможностей поддерживать экономическую стабильность, а у России не так уж много денег, чтобы содержать белорусский режим. Тем более, что, несмотря на диалог с Соединенными Штатами, основное санкционное давление на Беларусь все еще существует и вряд ли содействует нормализации ее экономики.

Хотя, вполне возможно, что Лукашенко приглашает украинцев прежде всего ради красного словца, чтобы показать, какой он миротворец и с каким уважением относится к гражданам соседнего государства. Он ведь подобными заявлениями пробавлялся и ранее, когда демонстрировал, что готов быть посредником между Россией и Украиной даже после 2014 года, когда руководители Украины, России и западных стран собирались в Минске для урегулирования первой фазы развязанной России войны против Украины. Но уже тогда было ясно, что Лукашенко желает успеха в этой войне Путину, а не украинскому народу прежде всего потому, что любой народ, который может контролировать собственную власть и выбирать собственную дорогу для развития, Лукашенко, как и Путину, ненавистен. Любой народ, который способен сказать «нет» диктатору, своему или чужому, Лукашенко, как и Путину, ненавистен.

Эти два человека естественные союзники в войне против Украины, потому что объединены общим презрением к народам, стремящимся к собственному выбору и считают, что самый эффективный путь для того, чтобы доказать собственные возможности, это насилие и война. Насилие на улицах Минска, Могилева, Витебска, Гомеля и других белорусских городов, которое уже стало привычным для жителей Беларуси. Война на улицах Одессы, Харькова, Киева и других украинских городов, которые стали жертвой немотивированной агрессии Путина. И тогда, разумеется, можно жителей этих разрушаемых войной городов как бы заманивать в Беларусь, напоминая, что в самой этой стране тишь да гладь, да божья благодать.

Тишь да гладь, обеспеченная предоставлением территории Беларуси в качестве плацдарма для нападения на соседние страны или спецоперации Путина против соседних стран. А божья благодать, потому что Лукашенко пока что удается расправиться с собственным народом и помешать нормальному развитию собственной страны.

Совершенно очевидно, что с ослаблением России в ходе российско-украинской войны белорусскому диктатору будет с каждым днем все труднее и труднее сохранять устойчивость своего режима и фактически содействовать исчезновению белорусской государственности и белорусского народа. Я не знаю, окажется ли Лукашенко на скамье подсудимых, но то, что его режим не будет долговечным, и каждый год существования этого режима в будущих учебниках истории Беларуси будет отмечаться как черный год в национальном существовании, в этом я уверен на все 100%. Как и в том, что никакие украинцы к человеку, участвовавшему в агрессии против их собственной страны, не поедут. Никакие приглашения Лукашенко не помогут, какие бы мнимые блага он не обещал людям, в страну которых вместе с Путиным он привел несправедливую войну.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com