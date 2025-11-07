Какой будет погода в ближайшие дни 7.11.2025, 15:46

Прогноз на 8-10 ноября.

8 ноября погоду в Беларуси продолжит определять область повышенного атмосферного давления. Сохранится теплая без осадков погода. В ночные и утренние часы во многих районах республики сгустится туман. Ветер южный, юго-западный слабый. Температура воздуха минимальная ночью в основном составит +1..+7°С, местами воздух охладится до 0..-2°С, максимальная температура воздуха днем +7..+13°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать, сообщает Белгидромет.

9 ноября сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается, лишь днем по югу страны погодные условия будет определять малоактивный фронтальный раздел, смещающийся с территории Украины, с ним по югу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах республики ожидается туман и слабый гололед. Ветер неустойчивый от слабого до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью составит 0..+5°С, местами подморозит до -3°С, максимальная температура воздуха днем +5..+11°С.

10 ноября погоду Беларуси будет определять малоактивный фронтальный раздел. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ветер неустойчивый от слабого до умеренного. Ночью и утром в отдельных районах сгустится туман. Температура воздуха минимальная ночью составит 0..+7°С, максимальная температура воздуха днем +5..+11°С.

