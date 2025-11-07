В Дагестане разбился вертолет с туристами
На борту было семь человек.
Четыре человека погибли в результате падения вертолета в Дагестане, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения региона Ярослава Глазова.
Вертолет КЭМЗ упал в районе поселка Ачи-су, рассказал чиновник.
Всего на борту было семь человек. Трое раненых госпитализированы в тяжелом состоянии.
По данным телеграм-каналов, вертолет перевозил туристов. Он направлялся в город Изербаш и упал на базу отдыха.
При падении вертолет разрушил частный дом, внутри здания никого не было, рассказали в оперативных службах региона.