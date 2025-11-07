закрыть
7 ноября 2025, пятница, 17:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Дагестане разбился вертолет с туристами

  • 7.11.2025, 16:24
  • 1,594
В Дагестане разбился вертолет с туристами
Иллюстрационное фото

На борту было семь человек.

Четыре человека погибли в результате падения вертолета в Дагестане, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения региона Ярослава Глазова.

Вертолет КЭМЗ упал в районе поселка Ачи-су, рассказал чиновник.

Всего на борту было семь человек. Трое раненых госпитализированы в тяжелом состоянии.

По данным телеграм-каналов, вертолет перевозил туристов. Он направлялся в город Изербаш и упал на базу отдыха.

При падении вертолет разрушил частный дом, внутри здания никого не было, рассказали в оперативных службах региона.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов