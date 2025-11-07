В Дагестане разбился вертолет с туристами 7.11.2025, 16:24

1,594

Иллюстрационное фото

На борту было семь человек.

Четыре человека погибли в результате падения вертолета в Дагестане, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения региона Ярослава Глазова.

Вертолет КЭМЗ упал в районе поселка Ачи-су, рассказал чиновник.

Всего на борту было семь человек. Трое раненых госпитализированы в тяжелом состоянии.

По данным телеграм-каналов, вертолет перевозил туристов. Он направлялся в город Изербаш и упал на базу отдыха.

При падении вертолет разрушил частный дом, внутри здания никого не было, рассказали в оперативных службах региона.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com