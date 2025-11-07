Главнокомандующий ВСУ сделал заявление о ситуации на фронте
- 7.11.2025, 16:55
- 1,086
Украинские бойцы продолжают зачистку территорий от врага.
Силы обороны Украины увеличивают давление на Добропольском выступлении. Вооруженные Силы продолжают освобождение и зачистку территорий от врага.
Об этом заявил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский продолжил работу в Донецкой области, в частности в полосе ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ.
В четверг, 6 ноября, он рассказал, что Силы обороны продолжают освобождение и зачистку территорий, что заставляет врага распылять силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска.
- За прошедшие сутки штурмовые подразделения в районе Добропольского выступления на отдельных направлениях продвинулись вперед, – сообщил главнокомандующий ВСУ.
Всего за время операции освобождено 188 километров квадратных. По словам Сырского, 248,7 километров квадратных было зачищено от ДРГ врага.
- Боевая работа по уничтожению оккупантов продолжается, – подчеркнул он.