7 ноября 2025, пятница, 17:15
Главнокомандующий ВСУ сделал заявление о ситуации на фронте

  • 7.11.2025, 16:55
  • 1,086
Главнокомандующий ВСУ сделал заявление о ситуации на фронте

Украинские бойцы продолжают зачистку территорий от врага.

Силы обороны Украины увеличивают давление на Добропольском выступлении. Вооруженные Силы продолжают освобождение и зачистку территорий от врага.

Об этом заявил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский продолжил работу в Донецкой области, в частности в полосе ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ.

В четверг, 6 ноября, он рассказал, что Силы обороны продолжают освобождение и зачистку территорий, что заставляет врага распылять силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска.

- За прошедшие сутки штурмовые подразделения в районе Добропольского выступления на отдельных направлениях продвинулись вперед, – сообщил главнокомандующий ВСУ.

Всего за время операции освобождено 188 километров квадратных. По словам Сырского, 248,7 километров квадратных было зачищено от ДРГ врага.

- Боевая работа по уничтожению оккупантов продолжается, – подчеркнул он.

