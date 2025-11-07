ВМС Румынии получили еще один эсминец из Британии
- 7.11.2025, 17:08
Командиром экипажа будет женщина.
В Румынию прибыл заказанный в Британии новый эсминец для Военно-морских сил. Об этом сообщает Digi24, пишет «Европейская правда».
7 ноября в порту Констанцы торжественно принимают в состав румынского флота новый эсминец M 271 «Капитан Константин Думитреску».
Корабль является вторым эсминцем такого типа, заказанным Румынией у Британии по договору 2023 года. За оба судна 1991 и 1997 года постройки заплатили 150 млн евро.
Переименованный «Капитан Константин Думитреску» перед этим был в рядах британского флота под названием HMS Pembroke, это судно длиной 53 метра и шириной 10,5 метров.
Эсминец отправился из шотландского порта еще 24 сентября и на этой неделе прибыл в Румынию.
Экипаж насчитывает 40 человек, командиром судна является женщина.