7 ноября 2025, пятница, 17:15
ВМС Румынии получили еще один эсминец из Британии

  • 7.11.2025, 17:08
Командиром экипажа будет женщина.

В Румынию прибыл заказанный в Британии новый эсминец для Военно-морских сил. Об этом сообщает Digi24, пишет «Европейская правда».

7 ноября в порту Констанцы торжественно принимают в состав румынского флота новый эсминец M 271 «Капитан Константин Думитреску».

Корабль является вторым эсминцем такого типа, заказанным Румынией у Британии по договору 2023 года. За оба судна 1991 и 1997 года постройки заплатили 150 млн евро.

Переименованный «Капитан Константин Думитреску» перед этим был в рядах британского флота под названием HMS Pembroke, это судно длиной 53 метра и шириной 10,5 метров.

Эсминец отправился из шотландского порта еще 24 сентября и на этой неделе прибыл в Румынию.

Экипаж насчитывает 40 человек, командиром судна является женщина.

