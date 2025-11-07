ВМС Румынии получили еще один эсминец из Британии 7.11.2025, 17:08

Командиром экипажа будет женщина.

В Румынию прибыл заказанный в Британии новый эсминец для Военно-морских сил. Об этом сообщает Digi24, пишет «Европейская правда».

7 ноября в порту Констанцы торжественно принимают в состав румынского флота новый эсминец M 271 «Капитан Константин Думитреску».

Корабль является вторым эсминцем такого типа, заказанным Румынией у Британии по договору 2023 года. За оба судна 1991 и 1997 года постройки заплатили 150 млн евро.

Переименованный «Капитан Константин Думитреску» перед этим был в рядах британского флота под названием HMS Pembroke, это судно длиной 53 метра и шириной 10,5 метров.

Эсминец отправился из шотландского порта еще 24 сентября и на этой неделе прибыл в Румынию.

Экипаж насчитывает 40 человек, командиром судна является женщина.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com