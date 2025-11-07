закрыть
Археологи нашли космограмму мая

  • 7.11.2025, 17:12
Археологи нашли космограмму мая

Древнее сооружение больше целых городов.

Археологи обнаружили огромный 3000-летний памятник мая в юго-восточной Мексике, который, возможно, является большой картой космоса. Исследователи предполагают, что этот древний комплекс функционировал как изображение того, как ранние мезоамериканские народы понимали Вселенную и место человечества в ней.

Этот объект, известный как Агуада Феникс, описан в исследовании, как самое старое и самое большое монументальное сооружение, когда-либо найденное в регионе. По словам ведущего исследователя Такеши Иномата из Университета Аризоны, его масштабы превосходят многие древние мезоамериканские города, пишет Live Science (перевод - «Фокус»).

Несмотря на свои огромные размеры, объект, судя по всему, построили благодаря совместным усилиям, а не принудительному труду. Исследователи считают, что строительство было совместной культурной деятельностью, подобной собраниям вокруг монументальных объектов, таких как Стоунгендж.

- Большие строительные события и коллективные ритуалы также могли включать пиры, обмен товарами и возможности для знакомства с партнерами, — отмечается в исследовании, что демонстрировало социальную роль объекта в объединении различных групп.

Раскопки и лидарные исследования, проведенные между 2020 и 2024 годами, обнаружили сеть каналов, дамб и плотин, образующих крупные крестообразные узоры на площади 9 на 7,5 километров. Эта компоновка, вероятно, отражала ключевые космические принципы, в частности пересечение осей север-юг и восток-запад, символизирующих порядок во Вселенной.

В центре стояла церемониальная зона, которая называлась «группа E» и содержала жертвоприношения, такие как украшения из зеленого камня, возможно, с изображениями животных и человеческих фигур, керамические сосуды и пигменты. Археологи считают, что эти предметы имели ритуальное значение.

Несмотря на сложность инженерных решений, нет доказательств того, что каналы использовались для сельского хозяйства, а некоторые участки остались незавершенными, когда место было покинуто около 700 года до н. э.

Профессор Иномата объяснил, что ориентация Агуада Феникс была тесно связана с астрономическими наблюдениями. Строители выровняли ее конструкцию с конкретными направлениями восхода солнца, связанными с 260-дневным циклом, который позже стал центральным в ритуальных календарях майя и ацтеков.

Эта связь между временем, пространством и движением небесных тел отражала раннее понимание космологии. Важно, что исследователи не нашли никаких признаков правящей элиты или социальной иерархии, что свидетельствует о том, что более 1000 участников добровольно участвовали в строительстве под руководством лидеров, которые имели специализированные астрономические знания, а не политическую власть.

Реакции других экспертов были неоднозначными. Майкл Смит из Аризонского государственного университета утверждал, что авторы должны более точно определить, что такое «космограмма».

Однако другие ученые, в частности Дэвид Стюарт из Техасского университета в Остине и Арлен Чейз из Университета Хьюстона, высоко оценили детальный анализ команды и символическое расположение отложений, найденных на месте.

Эд Барнхарт, директор Центра исследований мая, назвал это открытие "очень захватывающим", отметив, что как космограмма, так и система каналов являются одними из древнейших, когда-либо зарегистрированных в Мезоамерике. Джеймс Аймерс из Государственного университета Нью-Йорка добавил, что совместное строительство Агуада Феникс подтверждает новые теории о том, что ранние мезоамериканские общества были более кооперативными и менее иерархическими, чем считалось ранее.

Находки в Агуада Феникс меняют наше представление о раннем мире мая. Они свидетельствуют о том, что монументальная архитектура могла возникнуть благодаря коллективным усилиям и общим космологическим верованиям — без централизованной власти.

